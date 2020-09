Momenti di rabbia per la conduttrice Caterina Balivo, che da pochi mesi ha dato l’addio a Vieni da Me. In attesa di rivederla alla conduzione di un nuovo programma, l’ex modella si è mostrata in giro per la città assieme alla figlia, ma qualcosa che ha visto l’ha fatta infuriare e intervenire: il tutto, ripreso in diretta sul suo profilo Instagram.

Caterina Balivo contro chi inquina: il video

Tutto è accaduto poche ore fa. Mentre si trovava in giro per le strade di Roma assieme alla sua piccola Cora, seconda figlia avuta da Guido Maria Brera dopo Guido Alberto, la conduttrice ha visto qualcosa che l’ha fatta infuriare.

Nello specifico, si tratta di una mascherina gettata a terra: obbligatoria da ormai 8 mesi, per alcuni è diventato un nuovo pretesto per mostrare tutta la propria inciviltà e scarso senso ambientale.

La pensa così anche Caterina Balivo, che sbotta duramente: “Allora, è la decima mascherina per terra che vedo, che raccolgo e che butterò“. Quindi aggiunge: “Ma io dico, ma che vi costa prenderla e buttarla nel cestino?“.

Caterina Balivo su Instagram

Caterina Balivo: “La gente è incivile“

Quindi, è la stessa ex conduttrice di Vieni da Me, di recente mostratasi senza trucco, ad avvicinarsi al primo cestino e, in bella mostra, buttare la mascherina incriminata.

Non senza lanciare un’accusa precisa a chi inquina: “Incivili! La gente è incivile“. Nella storia, però, aggiunge anche un “Voi che mi seguite so che non lo siete”, per tenersi buoni i fan che potrebbero sentirsi attaccati personalmente dal commento della Balivo.

Caterina Balivo contro chi inquina

Caterina Balivo, il perché dell’addio a Vieni da Me

Proprio i suoi fan saranno rimasti delusi dal suo addio a Vieni da Me, programma nel quale più volte ha fatto aprire gli ospiti del suo salotto.

La stessa Caterina Balivo ha rivelato i motivi che l’hanno portata a concludere quella esperienza.

“A me piacciono le sfide, questa è una sfida meravigliosa – aveva detto, per poi però aggiungere – Penso di non avere più quell’energia per fare un altro anno con Vieni da me“.

