Si riaccendono le polemiche su Lorella Cuccarini in merito ai suoi contrasti di opinione con le comunità LGBTQ+. La conduttrice, che ancora vede gli strascichi dello scontro con l’ex collega Alberto Matano, è diventata soggetto di un discorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e altri inquilini.

L’influencer non gliele ha mandate a dire ed è stato molto duro con la Cuccarini. Le parole di Zorzi non sono passate inosservate all’occhio vigile del Grande Fratello e la conduttrice non ha mancato di rispondere per le rime.

Zorzi: “Ultimamente la Cuccarini mi sta sul C***”

Nel giardino insieme a Stefania Orlando, Francesco Oppini e altri, Tommaso Zorzi in risposta ha iniziato a palare di Lorella Cuccarini: “Ultimamente mi sta proprio sul ca. Una st!” ha esordito. “Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Voglio dire, non c’è un etero che abbia mai ballato La notte vola da quando è nata quella canzone”.

Segue a ruota Francesco Oppini che aggiunge: “Posso dirti? Lei non mi è simpatica per niente”, mentre Stefania Orlando ha tentato di abbassare i toni spiegando che lei non è contraria a null’altro che ai matrimoni e alle adozioni: “Per lei il matrimonio è quello in Chiesa.

E poi lei ti potrebbe dire che non ha mai chiesto al mondo LGBT di cantare la sua canzone e che loro l’hanno fatta diventare un’icona”.

La polemica con Lorella Cuccarini

Tommaso Zorzi però non ci sta e, come spesso ha già fatto dialogando con i suoi follower sul suo profilo Instagram, ha aggiunto: “Eh, ma stai zitta che è meglio! Non puoi nel 2020 rompere i ci su ’sta roba.

E infatti Heather Parisi l’aveva asfaltata 500 volte e mi sembra una un po’ più intelligente (…) A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”.

Guarda il video:

Tommaso Zorzi spara a zero contro Lorella Cuccarini. #GFVIP pic.twitter.com/EWAlVsAvSm — LALLERO (@see_lallero) September 24, 2020

La risposta di Lorella Cuccarini

La conduttrice non ha voluto tacere decidendo di rispondere con un lunghissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono contro gli omosessuali (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare”.

Il post prosegue con una serie di esempi di comportamenti più che corretti e rispettosi e poi: “Non sono sempre allineata al politicamente corretto: se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente. (…) Si può non essere d’accordo su tutto senza assolutamente essere omofobi.

Io non ho mai “strizzato l’occhio” al pubblico omosessuale perché se lo avessi fatto, non ne avrei avuto rispetto”.

La conduttrice ha poi invitato Zorzi a confrontarsi di persona non appena sarà fuori dalla Casa. Come reagirà l’irriverente e provocatore influencer?

