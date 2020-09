Sono stati una delle coppie più scintillanti della scorsa edizione di Temptation Island: Valeria Liberati e Ciavy hanno litigato, si sono insultati e si sono lasciati.

Poi, lontani dall’Isola, si sono riconciliati e ora Valeria vuole fare un salto di livello all’interno della loro relazione.

Valeria annuncia di essere tornata con Ciavy

L’annuncio della riconciliazione della coppia era arrivato qualche settimana fa da parte della ragazza, che attraverso alcune storie su Instagram aveva raccontato cosa stava succedendo tra loro. “Abbiamo avuto modo di parlarci più volte e di dichiarare l’uno all’altro quanto il nostro percorso sia servito ad entrambi”.

Valeria ha dichiarato di sentirsi una persona completamente diversa e non più disposta ad accettare i soprusi a cui il fidanzato l’aveva abituata. Ammette, però, di non voler rinunciare ad una seconda possibilità: “In questo periodo ho avuto modo di rivedere in lui quello che era un tempo. E non mi sento di vivere il resto della mia vita con un grande rimpianto, cioè quello di non averci riprovato!”.

Valeria Liberati ora vuole il matrimonio

È in una lettera al settimanale Di Più che ora Valeria Liberati alza l’asticella e chiede un passo in avanti al suo Ciavy: “Amore mio io ti chiedo di sposarmi (…) Dammi la convivenza, un matrimonio da sogno e un figlio, oppure la nostra storia finisce e questa volta, credimi, sarà per sempre…”

Ora Valeria Liberati vuole tutto ciò che non ha ricevuto finora, e lo scrive chiaramente: “Ho deciso di tornare con te, malgrado avessi perso fiducia nelle tue parole, perché ora voglio tutto quello che non mi hai mai dato…”.

Ciavy dal canto suo ha voluto parlare con Il Giornale e raccontare quanto sia stato difficile il periodo lontano da Valeria: “Ho compreso i miei errori e non ho intenzione di ripeterli (…) ho una paura matta di perderla”.

