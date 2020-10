Momento di commozione per una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, la conduttrice Stefania Orlando. Molto apprezzata dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, la Orlando ha mostrato un momento di umana debolezza parlando del suo rapporto con il marito e soprattutto del fatto che i due non abbiano figli. Una commozione che ha portato poi sin dentro il confessionale, dove ha iniziato a piangere e approfondito l’argomento.

Stefania Orlando e il rammarico per i figli

L’argomento non è nuovo per Stefania Orlando, conduttrice, cantautrice e apprezzato volto televisivo italiano.

Dopo la querelle con Adriana Volpe per i fatti loro con Giancarlo Magalli, la Orlando è entrata al GF Vip ed è stata subito eletta “Queen della Casa” dai social, distinguendosi per non avere peli sulla lingua e “asfaltare” la gente. Dietro a questo suo rinomato lato da “viperetta”, però, c’è un malessere sentimentale profondo, che ha rivelato parlando di figli.

Assieme ad altri concorrenti, la Orlando ha parlato di figli dichiarando che “Non li ho mai voluti. Non ho lo spirito materno. Sono materna con i miei cani, i miei amici, mi preoccupo per tutti”.

GF Vip, Stefania Orlando in lacrime nel confessionale

All’interno dello spazio del confessionale, poi, la Orlando è scesa nel dettaglio dell’argomento, scoppiando anche in un pianto liberatorio che rivela il suo malessere. “Mi dispiace per mio marito e per i miei suoceri. Se avessero un nipote impazzirebbero” ha dichiarato la Orlando. Per poi aggiungere: “Se avessi dieci anni di meno, se avessi conosciuto mio marito prima. Forse, non lo sono, non ne sono sicura. Ogni tanto penso che ci sia qualcosa che ho tolto“.

Il matrimonio tra la Orlando e Simone Gianlorenzi

Come detto, non è la prima volta che la Orlando affronta il discorso. Sposatasi a luglio 2019 con il chitarrista Simone Gianlorenzi, tra i due passano 11 anni di differenza. Non un problema per la loro relazione, che va avanti da oltre un decennio, ma ogni tanto inevitabilmente salta fuori l’argomento figli. Durante un’intervista a Vieni da Me del novembre 2019, la Orlando aveva detto: “Credevo di non avere l’istinto materno, poi qualcosa si è risvegliato“.

Da lì quello che sembrava il desiderio, espresso a 52 anni, di diventare mamma in modo naturale.

Un anno dopo, però, le cose sembrano di nuovo cambiate: Stefania Orlando ha detto di non avere di nuovo istinto materno, ma è evidente che soffra questo aspetto della sua vita di coppia con Simone Gianlorenzi.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Stefania Orlando

GF Vip, Antonella Elia attacca Stefania Orlando: “Hai parlato male di me”