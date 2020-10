Al di là delle elezioni, i riflettori rimangono accesi sul presidente americano Donald Trump e sulla sua condizione fisica dopo essere risultato positivo, insieme a Melania Trump, al Coronavirus. Dopo aver manifestato sintomi febbrili, il presidente era stato trasferito in ospedale in quanto soggetto ad alto rischio. Proprio oggi, a pochissime ore dal ricovero, Donald Trump ha lasciato l’ospedale per salutare in macchina un gruppo di sostenitori facendo esplodere l’ira dei medici.

Donald Trump fuori dall’ospedale

Donald Trump e la sua condotta scatena la rabbia dei medici che lo avevano in cura dopo che il presidente americano è risultato positivo al Coronavirus.

Secondo quanto riportato dalle testate locali e come documentato attraverso numerose fotografie, il tycoon è stato immortalato fuori dalla clinica dove era ricoverato. Il presidente americano infatti ha deciso di lasciare l’ospedale per recarsi, in macchina, da alcuni sostenitori che da giorni seguivano l’evoluzione delle sue condizioni di salute.

L’ira del medico: “È follia“

Donald Trump è stato immortalato a bordo di un suv presidenziale a prova di attacchi chimici e di proiettile con a bordo, con lui, gli agenti della sua scorta.

Donald Trump, seduto sul sedile posteriore, indossava la mascherina ma il rischio a cui ha esposto le persone a lui vicine è stato preso in considerazione dai medici e condannato in particolar modo da James Philips, lo chief of disaster medicine al dipartimento di medicina di emergenza che lavora nell’ospedale militare in cui è stato ricoverato Trump.

Le parole del medico James P. Philips contro il tycoon. Fonte: Twitter

Il medico si è sfogato su Twitter dove ha definito il “giro di macchina” di Trump del tutto “inutile“.

Sempre il medico sui social: “Ogni singola persona nel veicolo durante quel ‘drive-by’ presidenziale completamente inutile ora deve essere messa in quarantena per 14 giorni. Potrebbero ammalarsi. Possono morire. Per il teatrino politico comandato da Trump che ha messo a rischio le loro vite per questo. Questa, è follia“. E sempre sui social, ma in un altro tweet, il dottore interviene sulla condotta del tycoon: “L’irresponsabilità è sbalorditiva. I miei pensieri sono con i servizi segreti costretti a stare al gioco“.

Approfondisci

Donald Trump e la First Lady Melania Trump positivi al coronavirus

Firmati gli Accordi tra Israele, Emirati e Bahrein: la soddisfazione di Trump

Donald Trump candidato al Nobel per la Pace 2021: è bufera