Poche ore dopo aver sganciato la “bomba” sulla presunta messinscena dietro la storia d’amore tra Massimiliano Morra e Dalila Mucedero, Lory Del Santo ha fatto rivelazioni intime su Manuela Arcuri e Gabriel Garko. Le dichiarazioni della showgirl si innestano nel tessuto del caso “AresGate”, presunto sistema in cui diversi vip avrebbero finto relazioni sentimentali per promuovere la loro immagine e lanciare la loro carriera.

Lory Del Santo: la rivelazione su Manuela Arcuri e Gabriel Garko

Durante la scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso, Lory Del Santo è stata ospite di Barbara d’Urso per parlare di Gabriel Garko e delle sue passate storie d’amore con alcune delle donne più famose dello spettacolo italiano.

L’attore, fresco di un coming out inaspettato davanti alle telecamere del GF Vip 5, è stato legato a Eva Grimaldi e Adua Del Vesco, ma il pubblico ricorda anche la sua storia con Manuela Arcuri.

Pochi giorni fa, l’attrice ha smentito la presunta trama di storie create a tavolino in seno alla casa di produzione Ares, sostenendo con forza che la sua relazione con Garko era autentica.

Lory Del Santo ha scagliato un dardo rovente che rimette la questione sotto i riflettori, dicendo la sua nel salotto di Carmelita: “A me non meraviglia Gabriel, che comprendo perfettamente, a me meraviglia che tutte queste donne abbiano finto per così tanti anni. Anche la Arcuri, lei me lo disse tanto tempo fa, ‘Lui si blocca”…“.

La Del Santo sostiene di non aver mai rivelato questo dettaglio a nessuno in precedenza, e ha aggiunto alcuni contorni sul presunto confronto con Manuela Arcuri in materia di intimità: “Lei era fidanzatissima con Garko, erano su tutte le copertine, eravamo a Montecarlo in un bagno e le ho chiesto ‘Ma com’è con lui?’, lei mi ha detto ‘Sai, con me si blocca perché dice che sono troppo voluminosa e questa cosa lo pietrifica“.

La storia d’amore iniziata nel 2009

A memoria di cronache rosa, Manuela Arcuri e Gabriel Garko sono stati legati per diverso tempo dopo essersi incontrati sul set. L‘alba della loro storia, datata 2009, affonda le radici nel comune percorso all’interno della fiction Il peccato e la vergogna, trasmessa su Canale 5, e aveva stregato il pubblico a suon di copertine e red carpet.

Sul fronte delle dichiarazioni di Lory Del Santo, dai contorni potenzialmente rumorosi, al momento non sarebbe arrivata alcuna replica da parte di Manuela Arcuri.

