Adua Del Vesco potrebbe essere sul punto di perdere una delle sue maggiori sostenitrici: Eva Grimaldi.

L’attrice, molto legata a Garko da una profonda amicizia, si è dichiarata delusa da alcuni comportamenti della ragazza all’interno della Casa.

Le parole su Gabriel Garko

Eva Grimaldi è stata per anni la fidanzata di Gabriel Garko. In verità oggi è emerso che la loro storia era costituita da un grande affetto, ma non era una vera e propria relazione. Nonostante ciò, i due sono stati molto legati, al punto che Eva Grimaldi avrebbe dichiarato a Chi: “Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto.

Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica. lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”.

Eva Grimaldi contro Adua Del Vesco

Sul profilo di Adua Del Vesco, Eva Grimaldi aveva espresso il suo personale apprezzamento, arrivando anche a scrivere “ti voglio bene” in un post sul profilo della Del Vesco.

Nell’intervista a Chi compare però anche un’altra dichiarazione, riferita ad Adua Del Vesco: “Di Gabriel Garko ho già detto tutto: sarò sempre, per sempre con lui.

Preferirei però rispondere sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e un “ti voglio bene” come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento”.

La questione Massimiliano Morra

Con ogni probabilità, Eva Grimaldi si riferisce alla questione “Massimiliano Morra”. È stata proprio Adua Del Vesco infatti a dire per prima che Morra (suo ex fidanzato) sarebbe stato gay, scatenando la tempesta dentro e fuori la Casa del GF Vip.

