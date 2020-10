Crollano come castelli di carte le favole d’amore diventate centrali al GF Vip: dopo il coming out di Gabriel Garko, e la rivelazione sulla finta storia con Adua Del Vesco, la concorrente ha confessato che anche la relazione con Massimiliano Morra non era vera. Poche ore fa, un altro scoop ha invaso le cronache rosa intorno all’attore: tra i meandri dei pettegolezzi vip, avanza l’ipotesi che avesse una love story con un uomo sposato. Il caso è approdato nei salotti di Barbara d’Urso e Federica Panicucci.

Massimiliano Morra: spunta l’ombra di una storia “sommersa”

Guendalina Canessa e altri ospiti di Barbara d’Urso, a Pomeriggio Cinque, hanno svelato di aver ricevuto dei messaggi Instagram da un presunto farmacista napoletano che sosterrebbe di aver avuto una storia d’amore con Massimiliano Morra.

L’attore, attualmente impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip, è al centro di numerosi gossip sul suo passato sentimentale, non ultimo quello che riguarda la relazione con la collega Adua Del Vesco.

Quest’ultima, nel corso di uno sfogo in confessionale nel reality, ha parlato della loro love story come di una favola di “cartone”, uno dei compromessi a cui si sarebbe prestata per “tutelare gli altri”.

L’interrogativo sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra è sorto durante la nuova edizione del GF Vip, e sta alimentando la bufera sulle finte relazioni tra vip che sarebbero state create per lanciare carriere a suon di copertine e servizi fotografici.

A irrobustire il tessuto del chiacchiericcio sulla questione è stata anche una recente dichiarazione di Lory Del Santo, che senza mezzi termini ha parlato di una “fidanzata inventata” riferendosi all’attuale relazione dell’attore con Dalila Mucedero (che poi ha prontamente replicato).

La rivelazione a Mattino Cinque

Anche nel talk di Federica Panicucci, Mattino Cinque, il caso Morra tiene banco nella sezione dedicata al gossip. La conduttrice, pur prendendo le distanze dalle dichiarazioni emerse in puntata, ha mostrato un video che arriva dal profilo Instagram dell’influencer Deianira Marzano.

La donna ha detto di essere a conoscenza di alcuni presunti retroscena inediti: “Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano avesse una relazione con un farmacista che era sposato, e che poi aveva lasciato la famiglia per lui.

A noi che questo sia gay non ci interessa, non c’è niente di strano. Il problema è perché fingersi per anni etero, essere anche fidanzato con una ragazza e mo in casa devi passare per vittima? (…) Questo farmacista è vivo e vegeto, ed è pronto pure a dirlo“.

Da Massimiliano Morra a Gabriel Garko, storie d’amore “a tavolino”

A Pomeriggio Cinque, numerosi ospiti hanno dichiarato di essersi resi conto della finzione che rivestiva la “favola” tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, una montatura che sarebbe stata messa in atto anche durante la sua relazione con Garko.

Al settimanale Chi, Eva Grimaldi avrebbe confessato di aver avuto una storia “creata a tavolino” con Gabriel Garko, che è stata una delle relazioni più famose e osservate delle cronache rosa italiane.

A smentire che ci fosse della finzione, invece, era stata Manuela Arcuri, che aveva definito “vera” la sua passata love story con lo stesso attore. Quella che arriva al pubblico è una selva di opinioni e verità che stentano a trovare un quadro univoco capace di restituire la fotografia nitida degli eventi. La sorte, anche in questo caso, sembra quella toccata all’arcinoto caso Mark Caltagirone: mesi di roventi gossip e dibattiti nei salotti televisivi senza un’apparente soluzione.

