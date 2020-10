Piovono veleni nella Casa del Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta contro Lorella Cuccarini, in una rivelazione che infiamma il gossip e pare destinata a innescare un altro terremoto dopo il “caso La Vita in diretta“.

Maria Teresa Ruta, stoccata a Lorella Cuccarini

Al GF Vip, i volti noti in gioco si lasciano andare a intime confidenze e qualche considerazione personale su altri personaggi dello spettacolo. Il nome che sembra accendere la miccia di un potenziale scontro futuro tra donne famose è quello di Lorella Cuccarini, destinataria di una tagliente affermazione firmata da Maria Teresa Ruta sotto l’occhio delle telecamere.

La conduttrice, nel reality insieme alla figlia Guenda Goria, non ha risparmiato un ruvido parere sulla collega che, mesi fa, è stata protagonista di una vera e propria bufera relativamente all’addio a La Vita in diretta.

“È bizzarro – ha commentato la Ruta nella Casa – che la Cuccarini si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi…“.

Parole al veleno che lasciano intendere l’alone di un attrito che ha incuriosito gli altri gieffini.

All’incredulità di alcuni concorrenti, Maria Teresa Ruta ha risposto confermando quanto appena dichiarato in favore di pubblico.

Frecciatina sulla lite con Alberto Matano?

Tra le righe delle parole spese da Maria Teresa Ruta nei confronti di Lorella Cuccarini, secondo alcuni insisterebbe un pungente riferimento ai chiacchierati contrasti tra quest’ultima e il giornalista Alberto Matano. Insieme, infatti, hanno condotto la scorsa stagione de La Vita in diretta prima che l’idillio della nuova esperienza andasse in frantumi, clamorosamente, con l’uscita di scena rumorosa della conduttrice.

In una lettera di saluto e ringraziamento, prima di congedarsi definitivamente dal format, la Cuccarini aveva lanciato pesanti accuse contro un collega (di cui non aveva fatto il nome ma che, per molti, sarebbe Matano): “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro.

Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi (…)“.

Anche Tommaso Zorzi contro la conduttrice

All’orizzonte, secondo l’appetito del gossip, potrebbe stagliarsi il profilo prepotente di un altro scontro.

Stavolta, a dirsele senza troppi fronzoli potrebbero essere proprio Maria Teresa Ruta e Lorella Cuccarini.

Non è un fatto inedito che l’ex volto de La Vita in diretta replichi alle critiche. L’ultima occasione era arrivata quando Tommaso Zorzi, all’interno della Casa del Gf Vip, si era lasciato andare a un parere rovente sul suo conto: “Ultimamente mi sta proprio sul c***o. Una str***a!. Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. Voglio dire, non c’è un etero che abbia mai ballato ‘La notte vola’ da quando è nata quella canzone“.

Tommaso Zorzi spara a zero contro Lorella Cuccarini. #GFVIP pic.twitter.com/EWAlVsAvSm — LALLERO (@see_lallero) September 24, 2020

“Quando esprimo un’opinione – aveva risposto Lorella Cuccarini con un lungo post sui social – non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono contro gli omosessuali (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare (…)“.

Al momento, però, nessuna reazione dall’altra parte della “barricata” dopo le parole della Ruta. Sul suo Instagram, la Cuccarini sembra in tutt’altre faccende affaccendata, prossima a sbarcare a Verissimo – attesa nella puntata del 10 ottobre – dopo aver festeggiato i suoi 35 anni di carriera.