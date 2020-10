Arriva in questi momenti la triste notizia della scomparsa della madre di Nicola e Luca Zingaretti. La donna, 86 anni compiuti, risultava essere malata da tempo. Della donna, Emma Di Capua, proprio i fratelli Zingaretti avevano a discorso a lungo raccontando la sua storia in qualità di donna che alla sola età di 7 anni era riuscita a sfuggire, da sola, all’olocausto.

Morta la madre di Nicola e Luca Zingaretti

Una morte che soccombe dopo una lunga malattia e che dilania il cuore dell’attore Luca Zingaretti e del fratello, il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti.

È Il Foglio a dare annuncio della scomparsa della donna, Emma Di Capua, malata da tempo e spentasi oggi in una clinica di Roma dove era in cura da tempo.

Chi era Emma Di Capua, la ragazzina che si salvò da Auschwitz

Un enorme dolore per i due fratelli, legatissimi, che proprio della madre avevano voluto raccontare la forza e il coraggio. Era appena una bambina Emma Di Capua quando le si affacciò l’inferno dell’olocausto e dal quale riuscì a scappare. “Il 16 ottobre di 70 anni fa oltre 1000 ebrei, tra cui 200 bambini, furono rastrellati tra le strade di Roma e deportati ad Auschwitz.

Tra loro anche Ester Della Torre, la nostra bisnonna. Nostra madre, quasi per caso, si salvò dalla deportazione, con la sorella e i genitori. Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo“, avevano raccontato della madre in una lunga intervista rilasciata qualche tempo fa a La Repubblica.

I messaggi di cordoglio

Purtroppo, proprio nel corso della Seconda Guerra Mondiale, perse la vita la loro bisnonna Ester, deportata e uccisa e che risulta essere tra le vittime di Auschwitz.

Arrivano in questi momenti numerosi messaggi di cordoglio tanto all’attore quanto al fratello politico Nicola come quello del Vice Presidente del Partito Democratico in Senato, Gianni Pittelli: “Vicino con grande affetto a Nicola Zingaretti per la grave perdita della madre“.

