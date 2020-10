Non sembra essere uno dei momenti più tranquilli per Antonella Mosetti. La showgirl è protagonista da giorni di un duro scontro con Federico Fashion Style. Il famoso hair stylist, multato proprio per il suo listino prezzi, l’ha accusata di aver usufruito di alcuni servizi senza pagare, scatenando le sue ire. Oggi alcuni paparazzi l’hanno immortalata in atteggiamenti che non sembravano affatto pacifici in strada a Roma, vedendosi poi mandare a quel paese con un gestaccio.

Antonella Mosetti: attacchi da Federico Fashion Style

La lite è andata in scena nello show di Barbara d’Urso, durante la quale il parrucchiere delle star ha accusato Antonella Mosetti di non aver pagato il conto delle extension.

La showgirl ha dichiarato di aver pagato, ma poco dopo Federico Fashion Style ha replicato a Super Guida Tv: “Antonella si è ridicolizzata davanti a tutti. Avrebbe fatto più bella figura a dire che non mi voleva dare i soldi perché magari il lavoro che le era stato fatto non le piaceva“.

I presunti conti non saldati

L’hair stylist ha ripreso il discorso lanciando accuse ancora più pesanti: “Antonella ha detto che non ha pagato perché il conto era salato ma lei sapeva benissimo quale prezzo le sarebbe stato applicato.

Lei mi ha dato un assegno di 900 euro e lo ho emesso fattura. Il restante 600 euro non l’ho mai ricevuto“.

Federico Fashion Style inoltre racconta di come sia Antonella Mosetti sia la figlia Asia Nuccetelli avrebbero usufruito del suo salone di bellezza gratuitamente più volte: “Venivano tutti i giorni lei e la figlia a scroccare pranzi e servizi per i capelli. Si dovrebbe vergognare“.

Antonella Mosetti: lite in strada

Alcuni paparazzi hanno oggi immortalato la showgirl coinvolta in quello che apparentemente sembrerebbe un altro litigio.

Secondo TgCom 24, Antonella Mosetti avrebbe preso parte a una lite accesa con un uomo in strada a Roma. Scene che i fotografi avrebbero ripreso, e quando la showgirl si è resa conto di loro sarebbe andata via in auto riservando loro un gesto inequivocabile con la mano.

Antonella Mosetti, discussione in strada. Foto: TgCom 24

“Tutte ca****e”

La showgirl ha poi pubblicato una Storia Instagram in cui ha smentito la ricostruzione.

“Adoro le ca****e che dicono i giornalisti pur di dire qualcosa. Io non stavo litigando con nessuno, anzi, lui, uno dei miei più cari amici che non mi voleva far guidare xche avevo una ruota sgonfia“, ha commentato sarcastica.