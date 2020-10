Ospite di Mara Venier a Domenica In, Luca Argentero racconta il ritorno della fiction di successo DOC – Nelle tue mani su Rai1. Ma per l’attore spazio anche al racconto più intimo legato alla sua famiglia, con parole dolcissime indirizzate alla compagna Cristina Marino: “La più grossa fortuna che mi potesse capitare“.

Il ritorno di DOC – Nelle tue mani

Giovedì prossimo Rai1 torna ad ospitare la prima stagione di una fiction che ha riscosso un notevole successo in primavera. DOC – Nelle tue mani, tratto da una storia vera, torna in prima serata con Luca Argentero, protagonista delle avventure in corsia che hanno catalizzato l’attenzione di numerosissimi telespettatori.

L’emergenza Coronavirus ha di fatto costretto il cast a bloccare le riprese della serie tv, che torna su Rai1 con gli ultimi episodi di questa prima stagione. A Domenica In, ospite nello studio di Mara Venier, Luca Argentero si professa felice per questo attesissimo ritorno. Nessuna anticipazioni su quanto il pubblico vedrà ma, assicura l’attore, ci saranno sorprese e continui colpi di scena.

L’amore per la famiglia

Aprendo un capitolo più privato, l’attore spiega alla conduttrice come lui si senta realizzato e orgoglioso della famiglia che sta costruendo.

Al suo fianco la compagna Cristina Marino, che nel pomeriggio di ieri ha rilasciato un’intervista a Verissimo raccontando i dettagli della loro love story e dichiarando di avere in mente il passo più importante: il matrimonio. Per la bionda attrice, Luca Argentero spende parole al miele: “È una bellissima ragazza è una bellissima persona. Ha una bellezza esteriore e interiore“. I due attori si sono incontrati nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi per una pura casualità, come rivela a Mara Venier: “Le grandi storie d’amore a volte nascono dal destino: incontrare Cristina era la più grossa fortuna che mi potesse capitare“.

Luca Argentero e Cristina Marino sono genitori di una splendida bimba, Nina Speranza, nata lo scorso maggio. Sulla possibilità di avere altri figli, l’attore ha le idee chiare: “Io anche ne vorrei tantissimi, ma è più l’impegno di una donna, perché un uomo non fa quasi niente“.

