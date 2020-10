Terribile vicenda quella che arriva da Catania, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato per aver cercato di soffocare suo figlio. Il bimbo, di soli 6 mesi, è sopravvissuto ma tutta la scena è stata ripresa: così i Carabinieri sono potuti intervenire e arrestare l’uomo, non nuovo ad atteggiamenti violenti nei confronti dei figli.

Soffoca suo figlio, ma viene ripreso dalla madre

Come riportano le fonti locali, a girare il video che lo ha incastrato è stata la madre 22enne del bambino. Forse stanca del comportamento aggressivo dell’uomo, la donna ha testimoniato la sua brutale violenza filmandolo mentre cercava di soffocare il figli di appena 6 mesi perché piangeva.

Non è stata però lei a denunciare l’accaduto: il video sarebbe passato da un telefono all’altro, in un salvifico tam-tam arrivato ad una donna che si è presentata dai Carabinieri di Catania mostrando il filmato delle violenze.

Da qui, viene riportato, sono partite le indagini che hanno portato all’arresto ai domiciliari del 35enne, che come riportato già nel 2018 aveva perso la responsabilità genitoriale di un’altra figlia. Anche in questa famiglia, però, gli episodi di violenza erano all’ordine del giorno.

La testimonianza dei vicini di casa

La coppia di Catania avrebbe 2 figli: oltre al bimbo di 6 mesi protagonista della triste vicenda, ci sarebbe un altro figlio di 3 anni. Entrambi, stando a quanto avrebbero rilevato i Carabinieri dopo essere risaliti all’uomo grazie ai tatuaggi visti nel video, non sono nuovi a violenze. Anche i vicini di casa lo avrebbero testimoniato: in quella casa si respirava la paura di un uomo violento, e il rumore delle botte e degli scatti d’ira non era raro.

Tanto che, viene riferito, il figlio più grande non voleva tornare a casa, quando veniva affidato ai vicini per qualche ora.

I Carabinieri, inoltre, avrebbero rilevato condizioni igieniche pessime nella casa, dove mancherebbe anche la corrente elettrica. Ora per l’uomo è scattata l’accusa di lesioni personali aggravate ed è stato messo ai domiciliari: ad andarsene, probabilmente, è stata la madre 22enne i figli, in cerca di un posto sicuro in cui farli crescere.

