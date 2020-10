Grande preoccupazione, a Gorio, per un ragazzo di 16 anni uscito l’altra sera per uscire con gli amici e mai più tornato a casa. La sorella Linda ha diffuso un appello sui social e la famiglia ha già sporto denuncia per scomparsa. Per ora non sono molti gli elementi su cui si basano le indagini il telefono del ragazzo risulta spento e si parla di un solo ultimo avvistamento.

Il giorno della scomparsa

Giacomo Lando è uscito nel pomeriggio di martedì verso le 16, per raggiungere alcuni amici e passare qualche ora insieme.

In realtà i suoi amici non lo hanno mai visto arrivare, e verso le 18 una persona dice di averlo visto nei pressi di Mira. La famiglia non ha idea di cosa potrebbe aver provocato l’allontanamento ed il dubbio più atroce è che possa essere accaduto qualcosa al ragazzo, che magari ora si trova nelle condizioni di dover essere aiutato e non può chiedere aiuto a nessuno.

L’appello della sorella di Giacomo

Linda Lando, sorella del giovane, ha diffuso sui social un messaggio con un identikit del fratello al momento della scomparsa: “Ciao a tutti, da ieri pomeriggio mio fratello Lando Giacomo non è più tornato a casa, se qualcuno ha notizie mi contatti grazie .

Ha quasi 16 anni, indossava una felpa nera della Nike, un paio di Jeans e delle scarpe nere. L’ultima volta è stato visto intorno alle 18 nei pressi di Mira, potrebbe trovarsi in zone limitrofe quali Dolo e Oriago ma anche essere andato verso Mestre o Marghera.Le autorità sono già state informate, se avete informazioni non esitate a contattarmi”.

Il post diffuso dalla sorella di Giacomo Lando

La scomparsa di Orlando

Pochi giorni fa era circolata la notizia di un’altra scomparsa, che riguardava anche in quel caso un 16enne: Orlando, originario di Empoli, sembrava essere sparito nel nulla alla stazione di Livorno.

Il giovane aveva chiamato la famiglia proprio dalla stazione, dopodiché era scomparso: la famiglia aveva denunciato la sparizione alle forze dell’ordine ed aveva diffuso un’appello sui social. Per fortuna nella giornata di ieri la madre Letizia Jacopini aveva dato la splendida notizia del ritrovamento: il ragazzo era sano e salvo e si trovava a Roma.