Un periodo davvero difficile per Antonella Clerici, che solo ieri ha ricevuto in diretta la notizia della morte di Gianfranco De Laurentiis, suo mentore e amico. Oggi la conduttrice di È sempre mezzogiorno apprende della scomparsa di un’altra partner della sua vita professionale, suor Stella, ex partecipante de La Prova del Cuoco, show ormai messo in soffitta, in cui aveva una rubrica con Andrea Mainardi, Il diavolo e l’acqua santa. A darne la notizia proprio il cuoco, che ricorda la sua compagna di scena su Instagram.

Scomparsa suor Stella de La Prova del Cuoco

Era una figura nota in tv, dove aveva partecipato anche a Mattina in famiglia e I Fatti Vostri.

Stella Okadar, suora francescana di origine bosniaca, era però prima di tutto una religiosa dedita alla comunità, come dimostrano i 15 anni di volontariato nel carcere di Regina Coeli. Suor Stella amava anche la cucina, su cui aveva scritto diversi libri per far conoscere la storia culinaria della sua terra.

La sua passione l’aveva portata anche a cucinare insieme ad Andrea Mainardi, che dà la triste notizie della scomparsa: “Immensa Suor Stella… Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te“, ha comunicato il cuoco su Instagram, “Il diavolo e l’acqua Santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti… Riposa in pace.

Il tuo diavoletto“.

Il post Instagram di Andrea Mainardi

Il dolore di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha dedicato un pensiero a suor Stella su Instagram, ricordando i tempi in cui conduceva la trasmissione culinaria di cui è stata alla guida per 20 anni. Un tuffo nel passato in cui traspare tutta la malinconia e lo sconforto della conduttrice in questi momenti difficili.

Clerici solo ieri ha appreso la notizia della morte di De Laurentiis, una figura di riferimento agli esordi della sua carriera. La conduttrice fa questa amara considerazione nel suo post: “È un periodo davvero terribile… ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso“.

Il post Instagram di Antonella Clerici

Approfondisci:

TUTTO su Antonella Clerici

Andrea Mainardi rompe il silenzio dopo la morte del padre