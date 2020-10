Rosalinda Celentano, l’attrice figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, si è già fatta parecchio notare sulla pista di Ballando con le Stelle. Tra le ragioni principali, l’impegno che sta mettendo nelle esibizioni e anche la sua storia personale con la rivelazione di avere avuto un tumore. Ma la vita della donna è stata segnata da un’altra grande sofferenza.

Rosalinda Celentano, la malattia che ha segnato la sua vita

La Celentano, infatti, ha più volte parlato della malattia che le ha davvero reso impossibile la vita: la depressione. È stata proprio questa condizione ad averla portata a scomparire dagli schermi per molti anni.

In un’intervista dell’anno scorso a Storie Italiane, però, ha detto di esserne uscita. Anche se “con riserva”.

“Ho affrontato la depressione ma dopo 51 anni ne sono uscita, possiamo dire così”, ha raccontato a Eleonora Daniele. Poi, però, ha aggiunto: “La natura non cambia: migliora o si aggrava”, riferendosi al suo carattere nostalgico, che non l’ha mai abbandonata.

Come la depressione ha influenzato la sua vita sentimentale

La figlia del tarantolato ha fatto coming out molto presto, e già questo è stato difficile.

Diverse volte, infatti, ha raccontato di come i suoi genitori non l’abbiano presa bene.

Oggi, però, la sua famiglia la supporta. Tant’è che dal 2010 al 2014 Rosalinda è stata legata sentimentalmente a Simona Borioni. Una relazione che sarebbe potuta durare ancora, se non fosse stato per l’apparente incapacità della Celentano di amare in quel momento difficile della sua vita.

Ai tempi la sua ex compagna commentò la rottura così: “Adesso penso a me. Lei deve imparare prima ad amarsi, altrimenti non potrà amare nessuno”.

Il rapporto col corpo: dal cibo al tumore

Nel momento più buio della depressione, il rapporto della donna col mondo e con se stessa è cambiato. Come ha raccontato alla Daniele, infatti, a lei “piacerebbe vivere di musica, poesia, arte”. Al punto tale che, quando stava male, ha “staccato la presa del frigorifero e messo dentro tutti i CD”.

Una scelta, quella di staccare la presa del frigo, che non è casuale. La figlia del “molleggiato”, infatti, non ha mai avuto un buon rapporto col cibo. O, per meglio dire, col corpo.

Proprio Rosalinda Celentano pochi giorni fa ne ha parlato a Ballando con le Stelle: “Ho sempre cercato di massacrare il mio corpo: non fa bene a te e non fa bene anche a chi ti sta accanto (…) e se persevero a non amarmi ad un certo punto c’è il buio totale”.

Poi, sempre nel corso della puntata, ha rivelato di avere avuto un tumore a 47 anni, probabilmente al seno. Quando le è stato chiesto se volesse “rifarsi”, lei si è rifiutata. E non se ne pente: “Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore. L’ho avuto e insomma, sto bene”.

I capelli: perché li rasa

In molti, a primo impatto, oggi hanno pensato che il motivo per cui l’attrice ha i capelli rasati sia il tumore. Ma non è questa la ragione. La donna, infatti, ha dichiarato 10 anni fa di avere iniziato a tagliarli come una forma di punizione che si autoinfliggeva. Poi, col tempo, è diventata una dichiarazione di libertà: Rosalinda Celentano si è sempre sentita diversa, e questo look le permette di enfatizzare la sua natura.

La rinascita con Ballando con le stelle

Ma qualcosa sta finalmente cambiando nella vita di Rosalinda Celentano.

Dopo la depressione e il tumore, infatti, sta riscoprendo sé e il proprio corpo. L’attrice ha infatti ammesso: “Non avendo avuto un rapporto con il mio corpo, praticamente neanche con me stessa tra un po’, non mi sono mai praticamente piaciuta”. Ma Ballando le sta offrendo un’opportunità per imparare ad amarsi di più: “Ballare a contatto, in questo caso con Tinna Hoffamann, mi insegna a farmi realizzare con il mio corpo”, ha confessato.

Rosalinda Celentano oggi: “Mi sento una persona ingrata”

Quello che ha fatto a se stessa, però, la Celentano non lo consiglia a nessuno. Per questo motivo proprio a Ballando ha lanciato un messaggio: “Non fate quello che ho fatto io, cioè di passare la vita a massacrarsi, perché in questo momento mi sento una persona ingrata rispetto alla vita”.

Il rapporto con la sorella Rosita Celentano

Rosita Celentano sembra amare molto la sorella. Tanto che, negli ultimi giorni, ha pubblicato una serie di post su Instagram con delle foto delle due da giovani. Nella descrizione, parole dolci dedicate a Rosalinda.

Un post su instagram pubblicato da Rosita Celentano in onore della sorella Rosalinda.

Nella descrizione: “I talenti di mia sorella”

Un post su Instagram di Rosita Celentano in onore della sorella.



Nella descrizione: “È un privilegio essere tua sorella”

