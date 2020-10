Drammatico racconto di Myriam Catania, in lacrime davanti alle telecamere durante il suo intervento a Domenica Live insieme al compagno. L’attrice, fresca di eliminazione dal GF Vip, ha parlato dell’incidente che ha segnato un capitolo importante della sua vita.

Myriam Catania: il drammatico incidente in motorino

Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live insieme al compagno Quentin Kammermann, Myriam Catania ha affrontato il duro capitolo legato a un evento terribile del passato. L’attrice ha raccontato i contorni del terribile incidente in motorino che l’ha vista coinvolta a Roma, e in cui ha riportato gravissime ferite.

“Mi ero appena comprata casa, e percorrevo delle strade che non conoscevo bene. A un incrocio, lo stop era stato tolto per parcheggiare sul marciapiede, non c’era scritto nemmeno per terra, si era cancellato nel tempo, io sono andata dritta e una macchina mi ha preso in pieno, in faccia“.

L’attrice ha detto di aver perso praticamente un anno della sua memoria, e di aver recuperato in parte la ricostruzione degli eventi grazie al racconto della madre: “Ho dei flash dell’ospedale“.

Il coma dopo il terribile schianto

Le lacrime hanno solcato il viso di Myriam Catania quando, per voce della mamma, Rossella Izzo, è arrivato il momento di raccontare il coma indotto dopo il terribile schianto.

“Non ce la faccio – ha dichiarato l’attrice affidando il suo dolore a un pianto disperato –, non ne parlo mai di questa cosa, mamma non mi ha mai lasciata, mai neanche un secondo. Adesso che sono mamma capisco cosa vuol dire“.

Le parole di Luca Argentero dopo l’accaduto

All’epoca dell’incidente, Myriam Catania si era appena legata a Luca Argentero, ex gieffino ed attore con cui avrebbe poi condiviso un lungo capitolo d’amore culminato nelle nozze e nella definitiva separazione del 2016.

Proprio lui, come ha raccontato l’attrice a Barbara d’Urso, le è stato vicino nel drammatico risveglio dal coma dopo l’incidente. A Domenica Live il racconto delle sue dolcissime parole per l’allora fidanzata: “Ti aspetterò sempre“.

“Luca è rimasto seduto per terra, non si è mai alzato. Mi hanno fatto un’operazione maxillofacciale, mi ero fratturata le ossa ma il viso non si può ingessare.

Quindi devono ‘togliere’ la faccia e mettere delle viti per riallineare le fratture. Io non ricordo nulla. Ricordo gli specchi che mia madre oscurava per non farmi vedere la faccia. Quando mi sono vista, però, ero talmente felice di essere viva che, anche se non fossi tornata come prima, ero grata della vita“.

