Tommaso Zorzi fa sempre notizia da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lite con Oppini, risoltasi in un bacio, ha attirato le parole di Alessandro Cecchi Paone, che in un’intervista ha parlato di lui.

Cecchi Paone: “Gli facevo capire che mi piaceva”

Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico dichiaratamente omosessuale, a domanda diretta durante un’intervista a Chi, risponde senza peli sulla lingua: “Zorzi, ah se mi piace!”. E poi aggiunge: “Quando Tommaso venne fuori con ‘Riccanza’, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse”.

Un interesse che, quindi, è nato ben prima dell’entrata dell’influencer nella Casa più spiata d’Italia. “Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio”, ha raccontato poi il giornalista.

La critica a Zorzi: “Un delirio di onnipresenza”

Continuando, però, Cecchi Paone non nasconde anche una critica risalente proprio al tempo di Riccanza: “In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi”. Come se, secondo l’opinionista, il giovane allora stesse vivendo “una sorta di delirio, non di onnipotenza, ma di onnipresenza”.

Per questa ragione, quindi, è nata la curiosità. “Io da un lato gli facevo capire che mi piaceva – ha spiegato nelle frasi riprese da numerose fonti – dall’altro che mi interessava aiutare un ragazzo il cui limite è non avere il senso del limite”.

Un miglioramento, però, ci sarebbe stato. “Al Grande Fratello Vip mi pare più misurato, come se avesse trovato un buon consigliere che, ahimè, non sono io”, ha poi aggiunto maliziosamente il giornalista.

Zorzi si dispera: “Non mi merito questo destino in amore”

Quando si tratta del cuore di Tommaso Zorzi, però, sembra che sia ormai impegnato.

Il rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sta diventando sempre più importante. Infatti, dopo il litigio che li ha visti scontrarsi nelle ultime settimane, i due hanno legato molto. E uno di loro ne sta un po’ soffrendo.

Tant’è che, dopo aver ascoltato “Il Mondo” abbracciato al figlio di Alba Parietti, Zorzi ha confessato di non stare bene. “Non sono molto sereno”, ha spiegato a Stefania e Maria Teresa non appena Oppini è uscito dalla stanza, “Lo vedo un po’ ambiguo, vero?

Per questo sto così”.

Poi, l’appello: “Grande Fratello, ti prego, non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione, fate entrare qualcuno”. In poche parole, Zorzi cerca un chiodo scaccia chiodo: “Dovete fare come con i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia?”

L’influencer, poi, ha ammesso di non avere mai avuto fortuna in amore. “Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma – ha detto preso dalla disperazione – Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore“.

