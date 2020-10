È sicuramente il personaggio più discusso di questa edizione di Ballando con le stelle. Costantino della Gherardesca, ancora una volta, monopolizza le attenzioni di questa puntata, trovando una degna alleata nella compagna di ballo Sara Di Vaira.

Superate le polemiche sullo spareggio annullato, i due hanno portato sul palco un’esibizione ispirata al kpop, pop coreano, un vero e proprio fenomeno musicale che molto successo ha sui social. I giudici di Ballando con le stelle però si spaccano sul giudizio, con Carolyn Smith coinvolta nell’ennesima accesa discussione con i ballerini.

Costantino della Gherardesca “kpop idol”

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira stupiscono il pubblico con le loro performance incentrate sullo spettacolo più che sul ballo e anche questa volta non deludono.

Il tema kpop del balletto che mettono in scena a Ballando con le stelle è kitsch ma fresco, con i costumi azzeccatissimi. Il conduttore ha dichiarato di star portando avanti una crociata per rendere il programma più contemporaneo, compensando così le difficoltà che sembra avere nella danza.

Il giudizio di Costantino e Sara

Carolyn Smith non gradisce: scontro con Sara

La coreografa Carolyn Smith, giudice “tecnico” di Ballando con le stelle, non digerisce comunque l’esibizione.

“Si vede che vi siete divertiti, ed è la cosa più bella in questo momento“, dichiara Carolyn a Costantino, “Come dico a mia nipotina Ester sei ‘puccioso’ in rosa. C’è un miglioramento, ma già all’inizio a battere le mani eri fuori tempo“.

Parole che non vanno giù a Sara Di Vaira: “Voi non vi rendente conto“, sbotta la ballerina, “Dovete mettere in conto il livello di partenza delle persone. Su di noi si vede tutto in negativo“.

Lo scontro non piace a Canino: “Falla fare a lui la parte di quello che si lamenta. Tu risulti antipatica“.

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira

Costantino: “La tv si deve aggiornare”

Costantino della Gherardesca chiarisce il suo punto di vista: “Il ballo era una performance, volevamo portare un po’ di contemporaneità in tv. Si deve aggiornare l’Italia e la televisione“. Il conduttore racconta degli autori televisivi che pongono veti su proposte perché “questa è la Rai”. Costantino sostiene la sua visione, dichiarando che la vuole portare contenuti nuovi a Ballando con le stelle e che se i giudici non lo capiscono se ne farà una ragione.

Mariotto vota 10 e litiga con tutti

Ad aver apprezzato l’esibizione di Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira è Mariotto: “Io ho trovato che quello che avete fatto era di una freschezza incredibile. Sta portando una ventata d’aria fresca e lo premio con 10“.

A quel punto però i colleghi giudici insorgono, dato che Mariotto aveva dato 2 a Gilles Rocca dopo una bella esibizione. “Tu non hai rispetto, Gilles Rocca balla!

“, sbotta Zazzaroni. Anche Selvaggia Lucarelli non è d’accordo: “Dare 2 a Rocca è eccessivo, anche se può reggere il tuo discorso. Ma 2 vuol dire non ballare. Costantino puoi aiutarlo, ma dargli 10 forse è troppo“. Mariotto non si lascia convincere e conferma il 10 tra le proteste dei giudici.

