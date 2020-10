Dopo l’infortunio alla caviglia, sembrava finita la partecipazione di Elisa Isoardi a Ballando con le stelle. Il piede della conduttrice è in brutte condizioni, come ha raccontato lei stessa, e fino all’ultimo ci si è chiesti come avrebbe potuto esibirsi sabato. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro però hanno dimostrato molta inventiva, riuscendo a trovare un escamotage per ballare davanti ai giudici.

Elisa Isoardi si trasforma in Kim Basinger

La conduttrice piemontese si è calata nei panni della bellissima attrice, diventando Kim Basinger in 9 settimane e ½. Insieme al partner Raimondo Todaro, che ha interpretato Mickey Rourke, ha messo in scena una rivisitazione in bachata della celebre scena dello spogliarello.

Elisa Isoardi ha ballato su una sedia, così da non poggiare il piede a terra. È stata poi trasportata cavallerescamente in braccio davanti i giudici dal suo compagno di ballo.

Tensione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro?

Nonostante l’affiatamento che i due mostrano sul palco di Ballando con le stelle, sembra che il rapporto tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sia tutt’altro che idilliaco. Oggi infatti riporta indiscrezioni sulla coppia ballerina: “Dietro le quinte di Ballando con le Stelle serpeggia un pettegolezzo: l’intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è assai più labile di quanto appaia pubblicamente“.

L’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Questo il pettegolezzo di Alberto Dandolo, il quale addossa la tensione tra Todaro e Isoardi al fatto che la conduttrice sente di “non poter esprimere appieno le sue doti da ballerina a causa delle limitazioni fisiche del suo insegnante“. Raimondo Todaro è stato infatti recentemente operato di appendicite. I due hanno dovuto fare i conti con diversi incidenti e il loro percorso a Ballando con le stelle è stato costellato da problemi.

Come hanno dimostrato stasera però, hanno tutta l’intenzione di non cedere e portare a termine la gara. Un passo fasciato alla volta.

