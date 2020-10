Mara Venier e… Mara Venier si ritrovano nello studio di Domenica In per un’intervista che promette risate e divertimento. La conduttrice del programma di Rai1 ospita infatti Francesca Manzini, divenuta famosa per le sue imitazioni della ‘zia d’Italia’ a Striscia la Notizia. Grande complicità in studio tra le due ‘Mare’.

Francesca Manzini da Mara Venier

Francesca Manzini è una delle ospiti annunciate di questo nuovo appuntamento con Domenica In. La comica è divenuta famosa a Mediaset per una sua breve esperienza al timone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti.

Ma, soprattutto, per le sue immense qualità di imitatrice di un volto noto della Rai: Mara Venier. Sempre all’interno del tg satirico di Antonio Ricci, la ragazza ha saputo intrattenere il pubblico con le sue imitazioni della ‘zia Mara’. Tant’è che la stessa conduttrice l’ha voluta con sé in questa edizione di Domenica In per un’intervista che promette risate, oltre che per smorzare le voci che le vorrebbero nemiche. Mesi fa, infatti, era uscita una notizia che confermava il rapporto non proprio idilliaco tra le due, dovuto soprattutto alle imitazioni della Manzini, giudicate eccessive e grottesche.

Oggi, in studio da Mara, l’imitatrice promette intrattenimento e non mancano di certo gag e risate con la conduttrice Rai.

Mara Venier e Francesca Manzini: gag e risate

L’incursione di Francesca Manzini in studio è all’insegna della sua più celebre imitazione. Travestita da Mara Venier, dal capello ai vestiti, alla tonalità di voce, la comica è pronta a concedere un’intervista alla conduttrice, principale fonte di ispirazione per le sue gag. La conduttrice inizialmente spende parole al miele per la sua imitatrice: “Sei veramente brava e tu lo sai, l’ho sempre detto in tutte le interviste, ho sempre cercato di sostenerti: viva le nuove leve“.

Parlando di imitazioni, una clip ripercorre l’avventura della Manzini a Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Tanti i cantanti nazionali e internazionali che ha dovuto imitare, fra cui Patty Pravo con E dimmi che non vuoi morire. La comica ne offre una breve interpretazione in studio, prima dei saluti. Saluti, ovviamente, fatti a modo suo: “Ci dobbiamo salutare così, con un calcio io e un calcio tu“.

Anche Mara Venier simula un calcio nel sedere rivolto alla comica, giustificandolo ironicamente così: “Per quello che mi hai fatto in questi anni“.

