La lite esplosa poche ore fa tra Enock e Guenda è oggetto di discussione nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al centro dello scontro la frase sessista che Mario Balotelli ha indirizzato a Dayane Mello, sua ex fidanzata, nel corso della scorsa puntata. Questa sera nuovo confronto tra Enock e Guenda, con Antonella Elia che interviene dallo studio contro il ragazzo.

Enock e Guenda, l’atmosfera è tesa

L’intervento di Mario Balotelli nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Il suo ingresso nella Casa è stato il pretesto per una sorpresa inaspettata al fratello Enock, attuale concorrente del reality.

Ma il discusso calciatore è finito nel mirino delle polemiche per una frase infelice rivolta alla ex fidanzata, Dayane Mello. “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice ‘basta che mi fai male’“: questa la frase incriminata, che ha gettato Balotelli nella bufera. Le scuse pubbliche dell’attaccante sono arrivate, ma non è bastato per piombare nella bufera, con forti accuse di sessismo a lui rivolte. La sua cadute di stile è stata oggetto di una furiosa litigata fra il fratello Enock e Guenda fra le mura di Cinecittà.

Durante una cena, la figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso che si sarebbe aspettata una presa di posizione da parte sua dopo le parole del fratello. Quanto è bastato per scatenare la reazione immediata di Enock, in difesa del quale è intervenuta anche la Contessa Patrizia De Blanck.

Confronto in salone

Alfonso Signorini mostra una clip ai ragazzi della litigata fra Enock e Guenda e chiede ad entrambi di esprimere il proprio pensiero. La figlia di Maria Teresa Ruta spiega di non aver digerito le parole di Balotelli e di averne parlato con la Casa in un momento giudicato da lei opportuno: “Ci sono dei temi che mi lavorano dentro.

Non è detto che il tempismo sia il secondo dopo, ci può essere anche la rielaborazione, pensavo fosse passato del tempo e si potesse tirare fuori l’argomento. La sensazione che ho avuto è che passano delle cose gravi“. Alfonso Signorini, a seguire, ha bacchettato Enock per la sua reazione troppo veemente alle parole della coinquilina.

Il ragazzo si difende: “Ho l’equilibrio, però il comportamento di Guenda l’ho visto come l’hai detto tu. Perché tirarlo fuori in un momento in cui non c’entra niente?“.

Antonella Elia interviene in difesa di Guenda

Ma il confronto si inasprisce anche fuori dalla Casa, con Antonella Elia pronta ad intervenire. L’opinionista espone il suo pensiero: “Ci sono tante cose che non tornano. Enock, per prima cosa dovresti imparare ad argomentare alle cose che ti vengono dette anche in modo educato. Guenda ti ha riposto un suo problema e tu dovresti essere in grado di rispondere“. Secca la risposta del ragazzo: “Tu non ti preoccupare della mia educazione, ho dei genitori che me l’hanno data“.

La Elia replica: “Non me ne frega, devi dimostrarla l’educazione, così come Balotelli“. Ma il botta e risposta non finisce qui ed Enock, irritato dal modo in cui la Elia ha chiamato suo fratello, ribatte: “Si chiama Mario, ha un nome“. A placare gli animi interviene Alfonso Signorini, che bacchetta la sua opinionista: “Non sono d’accordo quando hai detto che non sono persone perbene“. La Elia risponde meravigliata: “Ho detto questo? Non me ne sono accorta“.

