Mara Venier è una delle protagoniste indiscusse nella televisione italiana. La sua Domenica In è tra le più seguite e lei sui social conquista grandi e giovani in modo indistinto. Da qualche settimana ormai si parla di un suo possibile abbandono proprio del programma di punta della domenica in Rai, la conduttrice ne ha parlato ancora, chiarendo la sua posizione, insieme a Fabio Fazio. Sul finale racconta anche di un nuovo infortunio, di nuovo al piede che la tiene sotto scacco da giorni.

Il futuro di Mara Venier in televisione

Intanto i fan hanno una certezza, non solo Domenica In, almeno per questa stagione, ma anche lo Zecchino d’oro.

La competizione canora famosissima in tv sarà infatti condotta proprio da Zia Mara, come la chiamano i fan più affezionati. In bilico invece resta Domenica In: “Non so se farò ancora Domenica In. Sono un po’ stanca. Farò lo Zecchino d’Oro, non da concorrente!“, spiega come sempre con spirito, “Se lo faccio con Maria (De Filippi, ndr)? No, lo farò con Carlo Conti. Con Maria faremo delle altre cose, spero“, dice la Venier rispondendo alle domande di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa.

Del resto già nei giorni scorsi era girata la notizia del suo abbandono, una tegola difficile per la Rai che dovrà capire come sostituirla in uno dei programmi più importanti della domenica. Dietro alla decisione di Mara Venier il motivo più semplice e importante: la sua famiglia. “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”, aveva dichiarato ad Oggi rivolgendosi direttamente al marito Nicola Carraro.

Incidente al piede per Mara Venier

Un periodo non proprio fortunato per i piedi di Mara Venier, in pieno lockdown tutti ricordano il piede ingessato, la riabilitazione e anche il tempo trascorso in puntata, proprio a Domenica In, con la gamba alzata.

Mara Venier ha lavorato comunque, nonostante la frattura, ora un altro, anche se decisamente più piccolo, infortunio: “Senti questa: mi sveglio ed ero troppo rimbambita. Non mi accorgo che una bottiglietta si è rotta. Mi alzo dopo aver fatto la pipi scalza, sono qui ancora che sanguino da 3 giorni, perché lì in quel punto li sono tutta sanguinante“, racconta mostrando il piede in collegamento video con lo studio di Che tempo che fa.

Mara Venier e la morte di Gianni Dei

Nella puntata di ieri di Domenica In Mara Venier si è commossa ricordando il grande amico Gianni Dei, scomparso lo scorso lunedì. “Domenica scorsa avevo salutato il mio amico Gianni, pensavo mi stesse guardando. Ho cercato di dargli coraggio, ma non mi stava guardando e lunedì mattina se n’è andato. Lo voglio ricordare così“, ha detto mandando in onda, colma di commozione, una clip con Gianni Dei nel corso della sua vita e della sua carriera professionale.

Guarda il video

Dal profilo Instagram di Mara Venier

Approfondisci

TUTTO SU DOMENICA IN

TUTTO SU MARA VENIER

Lutto per Mara Venier, morto Gianni Dei: “Il mio cuore è spezzato”