Shock per i follower di Michael De Giorgio, ex concorrente di Temptation Island, ferito in un’aggressione a colpi di forbici nella notte. La denuncia arriva dal diretto interessato, volto che il pubblico conosce per la turbolenta e rumorosa fine della sua storia d’amore proprio nel programma.

Michael De Giorgio aggredito con delle forbici

Il pubblico di Tempation Island lo ricorda insieme a Lara Zorzetto nell’edizione in cui la loro storia d’amore finì davanti a tutta Italia, e oggi, alle spalle le critiche dopo quella esperienza, Michael De Giorgio torna a far parlare di sé.

Il ragazzo rivela di essere stato vittima di un’aggressione a colpi di forbici, consumata nella notte e motivo della corsa in ospedale per le ferite riportate. A denunciare tutto sui social è lui stesso, con due Instagram Stories in cui mostra la mano insanguinata e in cui si dice profondamente ferito anche nell’anima.

“Questa notte – ha raccontato sul suo profilo – sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia“.

L’ex concorrente di Temptation Island operato

Il resoconto del suo dramma prosegue, con la descrizione della corsa in sala operatoria e una rassicurazione sulle sue condizioni dopo l’intervento chirugico d’urgenza: “È andato bene – ha aggiunto l’ex concorrente del reality – , non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci…“.

Michael De Giorgio ha sigillato la sua pubblica denuncia – senza rivelare l’identità di chi lo avrebbe aggredito – con un ultimo commento: “Il dolore più grande è dentro al petto, e per questo purtroppo non c’è nessuna cura“.

Michael De Giorgio e Lara Zorzetto: amore finito sotto le telecamere

Nel 2018, Michael De Giorgio aveva partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzata Lara Zorzetto, incassando antipatie e critiche da più parti.

Il rumoroso naufragio della loro storia d’amore aveva scatenato aspri commenti contro di lui, e oggi la vita di entrambi è cambiata. Non sono più tornati insieme, come previsto dopo la grave frattura insinuatasi nel loro percorso a due, e la sua ex fidanzata ha avuto un figlio da un altro compagno.

