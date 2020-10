Il gioco del Grande Fratello Vip 2020 sta entrando nel vivo. Lo si percepisce dal clima teso e dalle accuse di “doppiogiochismo” e di strategia che stanno iniziando ad emergere tra i concorrenti. Su tutti, il dito è puntato spesso contro Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Nelle scorse settimane, più volte è stato sottolineato questo aspetto, che però pare lo faccia molto soffrire e ora lo ha spinto anche alle lacrime.

Francesco Oppini fa strategia? L’accusa

Tra una sparata della Contessa e una sfuriata di Maria Teresa Ruta, il Grande Fratello è e resta un gioco televisivo.

Uno particolare, in cui arriva fino in fondo chi è piaciuto di più, chi risulta più simpatico o, in caso contrario, le cui antipatie trovino sostegno nel pubblico. Per questo, dopo quasi due mesi di programma, iniziano ad emergere le prime accuse di fare strategia, come quelle rivolte a Francesco Oppini negli scorsi giorni.

In primo luogo, a far discutere è stata la sua scelta di schierarsi dalla parte di Matilde Brandi invece che da quella di Maria Teresa Ruta. Il figlio della Parietti ha giustificato la cosa dicendo di aver scelto quella parte perchè c’era Tommaso Zorzi.

Proprio lo stesso Zorzi, però, ci è rimasto male per il rapporto ambiguo che si è formato con Oppini, specie dopo il bacio, fin quando a sua volta non lo ha accusato di essere uno stratega.

Francesco Oppini in lacrime al GF Vip

Tutto questo, ha creato un clima particolarmente teso nella Casa, come dimostrato dallo stesso Oppini nella giornata di ieri. Mentre stava parlando con Pierpaolo, la Contessa De Blanck e altri, si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Sono cose che succedono in un senso o nell’altro.

Le vivi e cerchi di chiarirle in base a quello che è successo. Ma può esserci un modo di vivere questo gioco qua senza avere strategie o doppi fini? Mi fa rabbia, mi fa male questa cosa“. Subito dopo, Francesco Oppini è finito col piangere, stressato dalla situazione.

A consolarlo, ci ha pensato Pierpaolo Pretelli, mentre la Contessa dava consigli alla sua maniera: “Francè, guarda che bisogna stare attenti, qui dentro più passa il tempo più si sclera“.

Il chiarimento tra Stefania e Francesco

Nonostante le numerose critiche nei commenti sotto quel video pubblicato dal GF Vip, di chi sostiene che anche in questo caso Oppini stia solo giocando di strategia, nelle scorse ore è arrivato un chiarimento tra Stefania Orlando e Francesco Oppini. Lui, l’ha affrontata dicendole: “Se lo dice una persona a cui tengo e con cui ho rapporti buoni, massimo entro sera le dico ‘mi spieghi che intendi’? Per me è una roba che mi dà da pensare, mi crea agitazione“.

La Orlando ha replicato dicendo “Ora so che sei una persona così e vuole subito un chiarimento, se so che sei stato male, mi dispiace“. Quindi di nuovo Oppini: “Magari sono sbagliato io. la subisco, mi sono allontanato perchè devo smussare un lato mio che è quello di voler far passare un concetto a una persona spiegandoglielo più volte, è inutile se non lo capisce o lo capirà o non vuole“.

