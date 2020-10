Le accuse di Antonella Elia a Francesco Oppini non vanno giù alla famiglia del ragazzo. Dopo la replica di Alba Parietti, anche Franco Oppini interviene sulla questione e si scaglia contro l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini: il padre lo difende da Antonella Elia

Qualche puntata fa, Antonella Elia – attuale opinionista del GF Vip 5 – ha scosso Francesco Oppini definendolo “viscido” per una presunta condotta da “parac**o e doppiogiochista“, e la querelle non è passata inosservata agli occhi di mamma Alba Parietti.

La showgirl ha risposto per le rime, sottolineando il contenuto altamente offensivo di quelle parole e arrivando a definirla “zabetta”, pettegola, e ha difeso il figlio dalle accuse di essere uno stratega.

A scendere in campo per sostenere il ragazzo stavolta è Franco Oppini, suo padre, che ha commentato la vicenda ai microfoni del talk Casa Chi usando parole taglienti contro Antonella Elia.

Franco Oppini sulla Elia: “Comportamento volgare e aggressivo“

Franco Oppini ha precisato di conoscere Antonella Elia e ha spazzato via l’ombra di pregresse “ruggini” tra loro – ipotesi avanzata dallo stesso Francesco Oppini per spiegarsi un attacco altrimenti privo di movente – e ha dichiarato quanto segue:

“La conosco molto bene, è una persona molto fragile e credo che abbia adottato questo sistema, di aggredire le persone, in questo caso Francesco, per poter stare in televisione“.

A detta di Oppini, dunque, l’ex volto di Non è la Rai si sarebbe “mascherata” da cattiva per restare a galla nell’oceano televisivo in quanto “priva di altri argomenti“. “Ha scelto di essere quella aggressiva, quella che spara delle frasi pesanti e delle offese perché non credo abbia molti argomenti.

Il nostro rapporto lavorativo è stato straordinario, l’ho aiutata molto e ci siamo aiutati, quindi tra me e lei non c’è alcun tipo di ruggine“.

Secondo la sua versione, Antonella Elia non sarebbe così nella vita vera, e il “comportamento volgare e aggressivo” sarebbe una sua invenzione per nutrire l’attenzione del pubblico su di sé: “Siccome non c’era un personaggio femminile alla Sgarbi, allora se l’è inventato lei. Ma sbaglia, lei non è così e poi bisogna avere anche la cultura di Sgarbi per dire certe cose“.

La posizione su Alba Parietti: “Parlare di lei non mi interessa“

Nel corso dell’intervista, Franco Oppini ha dribblato le domande sulla sua ex, Alba parietti, sostenendo la sua posizione al riguardo: “Parlare di lei non mi interessa, mi interessa parlare del mio rapporto con mio figlio“.

Oppini ha sottolineato di non avere alcun attrito con Antonella Elia, e di aver anche lavorato con lei serenamente a teatro. Poco dopo, ha ricordato al pubblico di essere già intervenuto sulla questione attraverso la pagina Instagram di sua moglie, Ada Alberti, con il seguente comunicato:

“Non essere ‘social’, come sono io, non significa essere un ‘padre assente’ e adesso voglio scrivere nella pagina di mia moglie Ada Alberti per rispondere a quanto, impropriamente, ha detto Antonella Elia riguardo mio figlio.

(…) Francesco sta dimostrando di essere un uomo che diverte e si diverte, e che cerca di rapportarsi con gli altri inquilini in maniera spontanea e sincera. Per quanto riguarda ‘para***o’ e ‘viscido’, io credo che la Elia abbia talmente pochi argomenti per apparire in televisione che, scientemente, non possa dare altro che affermazioni scioccanti, fuori luogo ed offensive“.

