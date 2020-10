Mentre avanziamo a spron battuto verso un inverno che potrebbe rivelarsi rigido sotto molteplici aspetti, il meteo sembra regalarci un weekend di pausa dallo stresso climatico, tanto che potremmo goderci passeggiate ed attività all’aperto (purché naturalmente siano rispettate le nome enti-Covid e sul distanziamento sociale).

Le previsioni garantiscono che sarà un Halloween non certo di sole scottante, ma privo di temporali per tutta la penisola, che potrà approfittarne per mettere il naso fuori di casa ed i piedi fuori dalle coperte. A spiegare come sarà il meteo del weekend è il Centro Meteo Italiano.

Halloween senza nuvole

Se non fosse stato il 2020, molti bambini italiani domani avrebbero di che festeggiare: un Halloween che cade nel fine settimana garantisce una giornata intera alla ricerca di dolcetti e, se non c’è un cattivo tempo, è anche più gradevole girare di casa in casa. Saranno proprio queste le condizioni che si verificheranno sabato 31 ottobre.

Il meteo del 31 ottobre

Al nord, tra la pianura padana, la Liguria, Toscana e Umbria ci saranno nubi basse ma innocue: assenza di piogge al centro nord, e gite del weekend ancora salve.

Al Sud andrà ancora meglio, con sole e temperature stabili.

La notte di Halloween sarà “in tema”: al Nord scenderà la nebbia, e le minime caleranno un po’ ovunque.

In generale il weekend vedrà assenza di fenomeni temporaleschi e piogge in tutta Italia, tanto che al Sud si potranno avere punte di 20 gradi che permetteranno passeggiate in sicurezza con amici e parenti (sempre con le dovute precauzioni).

Guarda il video:

Video: Centro Meteo Italiano