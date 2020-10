Stefano De Martino è senza dubbio un nome che riecheggia tra le pagine della cronaca rosa da moltissimo tempo. Il ballerino e ormai conduttore di trasmissioni televisive di successo, oltre ad essere noto per la sua lunga e travagliata storia d’amore con Belen Rodriguez, ha una famiglia molto unita e a cui è legatissimo. Ma sapevate che ha anche una sorella bella da non credere?

Chi è la sorella di Stefano De Martino

La sorella di Stefano si chiama Adelaide De Martino, Ady per gli amici ed è una vera e propria influencer.

Sul suo canale Instagram ha un seguito che ammonta a circa 120.000 follower. Adelaide è nata l’8 giugno del 1994 a Torre Annunziata, provincia di Napoli. Lei è la sorella minore di Stefano e si occupa di moda e tendenze.

La sua bellezza è prorompente, fascino partenopeo, occhio scuri e profondi da cerbiatta, capelli lunghi e corvini, insomma in casa De Martino la bellezza è una questione di famiglia. Pare che in passato fosse molto legata a Emma Marrone, ex di Stefano De Martino e amica di Cecilia Rodriguez, ai tempi della lunga storia d’amore con la famosa sorella Belen.

Gli amori dei Adelaide De Martino

In passato era stato attribuito ad Adelaide un flirt con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodiguez. Pare invece che abbia avuto una vera e propria relazione con Francesco Marzio, cantautore napoletano. Attualmente, pare che la ragazza sia fidanzata con Yuri Salemme, un ragazzo originario di Napoli che vive a Milano e che compare spesso ritratto con lei in atteggiamenti di intesa.

La famiglia di Stefano De Martino

I De Martino sono proprio una bella famiglia unita, oltre a Stefano e Adelaide c’è anche il fratello minore Davide De Martino, che frequenta le superiori e a cui il famoso ballerino è molto legato.

I genitori Mariarosa e il padre Enrico De Martino sono sempre riusciti a mantener e la famiglia unita e quando è nato il piccolo Santiago De Martino, si sono trasferiti tutti a Milano per stare vicino al figlio e la nipote nuovo arrivato.

L’ultima fiamma di Stefano De Martino

La storia con Belen Rodriguez sembra definitivamente archiviata e Stefano è stato avvistato con un’altra donna.

Si tratta di Mariacarla Boscono, classe 1980, una delle top model italiane che più hanno avuto successo a livello internazionale. Archiviata la relazione con il cantautore Ghali, la Boscono è stata paparazzata in atteggiamenti di evidente confidenza e intesa con il celebre ballerino. Per ora non sono trapelati ulteriori elementi su questa possibile nuova unione, sarà amore o solo un abbaglio?