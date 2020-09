No, i rapporti tra Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino non sono migliori di quelli tra il ballerino e la sorella, Belén Rodriguez. E a dire il vero, ce lo si poteva anche immaginare. Sebbene non sia davvero chiaro cosa sia realmente accaduto tra De Martino e l’ormai di nuovo ex Belén, di certo c’è che i rapporti con la sorella dell’argentina si sono drasticamente raggelati.

L’incontro casuale in un locale ne sono la dimostrazione: le foto.

Stefano De Martino: è gelo con Cecilia Rodriguez

Tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez l’addio sembra essere ormai più che definitivo: dopo un primo allontanamento, quello che aveva sancito definitivamente la fine del loro matrimonio da sogno, la coppia ci aveva riprovato.

Tornati insieme tra il giubilo dei fan, i due però non sono riusciti a trovare la quadra forse auspicata e questa volta, il secondo addio, sembra essere davvero l’ultimo.

L’incontro casuale in un locale

A scatenare la cristi sarebbe stato un potenziale tradimento – smentito in toto dai diretti interessati – tra Stefano De Martino e un’amica di Belén Rodriguez, la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi ora al timone di Temptation Island.

Cosa sia accaduto tra i due è mistero, non meno segrete però delle fortissime smentite arrivate dai due. Quel che rimane è che Stefano De Martino non sta più con Belén e che i rapporti con l’ex cognata, Cecilia, non sono più gli stessi.

Le feste di Ignazio ma da Cecilia nemmeno un saluto

Incontratisi per caso sembrerebbe in un locale, la reazione nel vedere De Martino cambia da Rodriguez a Moser. Cecilia, recentemente tornata insieme allo storico fidanzato conosciuto al Grande Fratello Vip dopo quella che sembra essere stata una crisi passeggera, abbassa lo sguardo e non degna il ballerino nemmeno di un saluto.

Diversa invece la reazione di Moser che, incontrato De Martino, lo saluta calorosamente scambiando qualche parola e qualche risata. Le fotografie pubblicate dal settimanale Nuovo ne sono la dimostrazione.

L’incontro casuale tra Stefano De Martino, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Fonte: settimanale Nuovo

Approfondisci

TUTTO su Belén Rodriguez

TUTTO su Stefano De Martino

TUTTO su Cecilia Rodriguez