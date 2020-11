Paola Perego, recentemente risultata positiva al coronavirus, parla del programma di cui sarà al timone, una trasmissione in cui i legami familiari faranno da fil rouge con il format, come ha recentemente dichiarato la conduttrice.

Paola Perego ha anche parlato del folle amore per il suo Pietro, il nipotino che compirà 2 anni a breve.

La vita privata di Paola Perego

Paola Perego racconta lo stretto rapporto con i suoi familiari in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.



Parlando di Lucio Presta, il manager televisivo con il quale è sposata da quasi 10 anni, la conduttrice ha svelato il segreto del loro amore: “Siamo innamorati più del primo giorno… Perché siamo maturati.

Siamo cresciuti e abbiamo imparato a guardare insieme nella stessa direzione – poi rivela – Amo quando parlando con gli altri mi definisce la sua ragazza“.

Nonna Paola a tempo pieno

Oltre a Lucio, c’è un altro uomo nella vita della Perego, si tratta del nipotino Pietro, che compirà 2 anni il 24 novembre: “Non riesco a esprimere a parole la gioia che mi dà, la meraviglia continua di vederlo crescere ogni giorno un po’ di più – racconta Paola – Dice le sue prime paroline e canta le canzoni che piacciono alla sua mamma“.

Paola si diletta ad intrattenere il suo piccolino: “Il pomeriggio prende la moka e me la porta, perché sa che dopo il caffè arriva il momento di giocare insieme, fare costruzioni, macchinine – ma non solo – lui impazzisce soprattutto per gli aerei e quindi io gli faccio vedere tanti video di decolli sul mio telefonino“. Una nonna che, oltre a farlo divertire, spera di trasmettere i propri valori al nipotino: “vorrei che da me prendesse l’ottimismo, l’entusiasmo“.

Il post di Paola Perego su Instagram

Paola Perego in tv con Il Filo Rosso

Ed è proprio il legame tra nonni e nipoti il tema de Il Filo Rosso, il programma la Perego è pronta a condurre: “Secondo una leggenda orientale il filo rosso del destino lega due cuori, due anime gemelle“, proprio come Paola e Pietro. Il talk show sarebbe dovuto partire il 7 novembre, ma il lancio è stato rimandato per via delle condizioni di salute della conduttrice.

Appena sarà possibile, Paola intratterrà il pubblico di Rai2 andando in onda il sabato pomeriggio.

Oltre ad una pronta guarigione, non resta che augurare alla Perego che il suo programma possa presto decollare, proprio come gli aerei che nonna Paola fa vedere al piccolo Pietro.

