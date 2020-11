La Dama Gemma Galgani ha trovato un altro Cavaliere. Nel corso del programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne Over, si è fatto avanti Biagio Di Maro, proprio per conoscere la dama torinese.

Trono Over, chi è Biagio Di Maro

Biagio Di Maro si è presentato a Uomini e Donne nel settembre del 2020 con l’intento appunto di conoscere Gemma, che nel frattempo dopo aver concluso la storia con Nicola Vivarelli, aveva puntato gli occhi su un altro corteggiatore Paolo Gozzi. Dopo un ottimo inizio la loro frequentazione però non va avanti, ed è attualmente in sospeso.

Gemma così decide di dare un’opportunità a Biagio che, grazie al suo charme e ai suoi modi gentili, ha dato una buona impressione ad altre due dame: Aurora Tropea e Maria Tonia.

Sembra che la frequentazione tra il partenopeo e la dama torinese vada a gonfie vele per ora. Gemma ha infatti confessato che il loro ultimo incontro è stato carico di passione, con molte effusioni e abbracci. Non ci resta che aspettare e vedere se la torinese abbia finalmente trovato il suo principe azzurro.

Biografia e lavoro del nuovo Cavaliere di Gemma

Biagio Di Maro è nato a Napoli nel 1967.

Abbiamo poche informazioni su di lui dato che è un uomo molto riservato che non ama rendere pubbliche le vicissitudini della sua vita privata. Quello che viene riportato, è che Biagio avrebbe 3 figli avuti con la sua amata consorte, deceduta solo due anni fa .

Per quanto riguarda la vita professionale, Biagio è sia un escavatorista, sia un venditore di mozzarelle di bufala, che ha offerto a tutte le sue dame, compresa Gemma.

Attualmente come sappiamo è uno dei protagonisti della nota trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, in onda nel primo pomeriggio su Canale 5.

Vita privata e curiosità sul partenopeo

Dopo essere tristemente diventato vedono, Biagio ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare appunto una compagna con cui condividere la sua vita. Il cavaliere ha dichiarato di aver sofferto molto per la perdita della moglie, ma non si è scoraggiato ed è riuscito a superare le difficoltà anche grazie al sostegno della sua famiglia e all’amore dei suoi figli.

Il nuovo cavaliere della dama torinese, è stato rivelato, è anche uno sportivo, ama sfogarsi facendo attività fisica e nel tempo libero scnedein piazza per giocare con i suoi amici a carte. Come è anche trapelato dal programma della De Filippi, Biagio è un uomo estremamente romantico, un “uomo all’antica” e molto passionale.

