Arriva la svolta nel tormentato rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini fa luce sull’intricata situazione. Ma, tra veri e falsi flirt, c’è spazio anche per una ‘coppia’ che, inaspettatamente, ha dato vita a scottanti siparietti. Stiamo parlando di Dayane Mello e Adua Del Vesco.

Pierpaolo e Elisabetta: rapporto in stand-by

Vicini e poi distanti, nuovamente vicini e nuovamente distanti. È difficile comprendere l’evoluzione del tormentato rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino ha più volte ammesso di essere attratto dalla showgirl, ammettendo che potrebbe nascere, dal suo punto di vista, più di un’amicizia.

Lei si è legata a lui definendolo un “amico speciale” ma non ha mai voluto spingersi oltre, né con le parole né con i fatti. Negli ultimi giorni però è accaduto qualcosa, che ha dato una svolta al loro rapporto. La scorsa puntata la Gregoraci è stata attaccata da Antonella Elia, che l’ha accusata di non essere trasparente né sincera nei confronti del ragazzo. A Pierpaolo, invece, ha consigliato di darsi una sveglia e di non sottomettersi sempre alle volontà della showgirl.

Le parole dell’opinionista, probabilmente, hanno fatto scattare qualcosa in Pierpaolo che, gli scorsi giorni, ha deciso di allontanarsi da Elisabetta. Prima con una furibonda litigata e, a seguire, con un graduale gelo sul loro rapporto.

Nuovo confronto, interviene anche Antonella Elia

In diretta Alfonso Signorini introduce l’argomento per parlarne con i diretti interessati. Pierpaolo spiega: “Provavo a convincermi che facendo così avrei un po’ soffocato questo sentimento che provo. Innamorato è una parola forte, sono… infatuato, coinvolto, mi piace molto“.

Elisabetta ribatte, dichiarandosi dispiaciuta per il litigio avuto con lui, ma anche un po’ rammaricata: “Abbiamo parlato e lui mi ha detto ‘Non mi basta più questa cosa’ e allora ho fatto un passo indietro. Mi dispiace che non me l’abbia detto, c’ha girato intorno 2 giorni e mezzo“. Dallo studio interviene Antonella Elia, che ha più volte espresso perplessità, con la sua consueta schiettezza, sulla coppia. Ma questa volta, contro tutti i pronostici, l’opinionista spende qualche parola positiva: “Mi dispiace essere stata l’artefice delle vostre sofferenze.

Io però sono molto felice di averti visto sotto tutta un’altra luce. Non è più la gatta innamorata, ma è diventata una tigre. Vederti con questa passionalità per me è stato un piacere. Benché io ne dica, non amo vedere la sofferenza e voi avete sofferto troppo“.

Dayane e Adua: complicità alle stelle

Ma un’altra, inaspettata coppia sta esplodendo nel corso degli ultimi giorni: stiamo parlando di Dayane Mello e Adua Del Vesco . Il loro rapporto di amicizia si è intensificato sempre più, portando la modella e l’attrice ad instaurare un solido legame di grande complicità.

Questo feeling si è fatto ancor più manifesto durante la notte di Halloween, quando i ‘Vipponi’ hanno avuto modo di festeggiare con una serata a tema. In quell’occasione Dayane e Adua si sono lasciate andare a una serie di baci che hanno fatto impazzire il pubblico. Alfonso Signorini affronta l’argomento, con Adua che mette subito le cose in chiaro: “Alla fine credo che l’amicizia è un po’ come l’amore: il sentimento che ci lega è fortissimo e forse è l’amica più importante che ho avuto nella mia vita. È strano averla trovata qua dentro perché c’è sfiducia nel cercare di creare dei rapporti all’interno di un programma televisivo.

Però tra me e lei è stato un colpo di fulmine, come nell’amore, quindi sono sicura che durerà anche fuori questa bellissima amicizia“. Dayane Mello ha solo parole positive per la sua compagna di viaggio: “Adua è il mio sole, la amo tantissimo, guai chi me la tocca”.

