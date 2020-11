L’attore italiano Paolo Conticini ha confessato di aver amato veramente la sua collega Veronica Pivetti sul set. I due sono stati i co-protagonisti della nota serie Provaci ancora prof!, in onda dal 2005 al 2007 sulle reti Rai.

Paolo Conticini su Pivetti: “Era impossibile non amarla”

L’attore toscano in uno degli ultimi post sul suo profilo Instagram ha speso delle bellissime parole nei confronti della sua collega: “Era impossibile non amarla, non stimarla e non esserne travolto. Sono stato molto fortunato ad incontrarla.”. Conticini ha dichiarato di aver instaurato con la Pivetti un rapporto speciale nato, secondo lui, anche per la bravura ed il carisma dell’attrice.

La serie in cui i due attori hanno lavorato insieme è andata in onda fino al 2017, i fan perciò auspicano a una nuova stagione ma nulla è ancora certo. Sicuramente Conticini sarebbe molto felice di ricollaborare a fianco della Pivetti, con cui ha confessato di aver un’ ottima intesa: “Quella con Veronica non è stata una semplice collaborazione artistica, ma molto di più. L’ho amata veramente sul set.” Vedremo se in futuro potremmo ritrovare i due insieme davanti alla cinepresa per la gioia del pubblico a casa che ha amato questa collaborazione.

Nel frattempo l’attore toscano ha messo da parte il copione per dedicarsi al ballo.

Il post dedicato a Veronica Pivetti

Conticini e lo scherzo a Ballando con le stelle

L’attore è attualmente un concorrente della trasmissione di Milly Carlucci, ma non si accontenta di partecipare semplicemente al programma, vuole raggiungere il podio. Conticini, in coppia con Veera Kinnunen, ha avuto ultimamente delle giornate molto dure. L’attore è stato anche vittima di uno scherzo: la produzione di Ballando con le stelle gli ha fatto credere di essere in spareggio con Gilles Rocca.

L’attore non l’ha presa molto bene, ma determinato ha continuato a lavorare sulle coreografie. I giudici sono sempre più esigenti ma Conticini non si scoraggia e mira al suo obiettivo, sebbene non abbia mai avuto esperienza con il ballo.

Approfondisci:

Domenica In, Milly Carlucci su Ballando con le stelle: “Un miracolo”

Ballando con le stelle, ora il cast è al completo: gli accoppiamenti ufficiali