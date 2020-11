Caterina Collovati, moglie di Fulvio Collovati e una delle più conosciute opinioniste di Barbara d’Urso, ha annunciato di essere positiva al coronavirus. In un video divulgato sul suo profilo Instagram, la giornalista dà la notizia ai suoi fan, mostrandosi in quarantena ma comunque abbastanza bene. Caterina Collovati è sempre stata molto preoccupata per il contagio di coronavirus, arrivando anche allo scontro con Enrico Montesano per le sue affermazioni. Durante la prima ondata, aveva ripreso anche Alba Parietti per i suoi comportamenti giudicati irresponsabili.

Caterina Collovati ha il coronavirus

Nel video pubblicato su Instagram, Caterina Collovati racconta de “l’ospite indesiderato“, come lo chiama.

“Non avrei mai pensato di dovervi comunicare che il virus è venuto a far visita anche a me“, dichiara, “Io ho sempre posto attenzione, la mascherina, la pulizia delle mani, poca socialità, anzi quasi zero escluso il lavoro, e niente, è così. Ho qualche sintomo, speriamo che si fermi tutto qui, però volevo dirvi che questo è un virus cattivo, rispettatelo“.

Il sostegno delle colleghe

Dopo l’annuncio, tantissime colleghe dell’opinionista le hanno scritto messaggi nel post Instagram. “Ne abbiamo già parlato in privato e lo ribadisco: sei una tosta!

“, ha scritto la conduttrice Roberta Ferrari, seguita poi da Adriana Volpe: “Il mio pensiero te l’ho detto al telefono ma si riassume con una parola : Forza !!!“.

Caterina Collovati: “Il nemico ce l’hai dentro”

Caterina Collovati, in un altro post su Facebook, ha raccontato più approfonditamente il “groviglio di sensazioni diverse” che ha provato quando ha scoperto di essere positiva al coronavirus.

“Per prima cosa non vuoi credere alla realtà. Pensi ci sia un errore : non può essere capitato proprio a me .Proprio tu si, tu che ne parlavi con attenzione , ti documentavi, spronavi gli altri all’uso della mascherina e al distanziamento, avevi azzerato la vita sociale, lavoravi, certo e per fortuna“, scrive la giornalista, “Poi realizzi che i sintomi ci sono quindi nessun errore, è lui, il nemico ce l’hai dentro, è arrivato.Corri con la mente a quando e dove puoi esserti infettata, cerchi un colpevole, ma invano , non lo saprai mai“.

Il post di Caterina Collovati

L’isolamento e la paura per la famiglia

Caterina Collovati, sposata con l’ex campione del mondo di calcio Fulvio Collovati, con cui ha avuto 2 figlie, racconta anche il loro disagio.

“Ti isoli, non senza difficoltà perché fuori nel resto della casa c’è una famiglia, che non è infetta e vorrebbe continuare a vivere con te al fianco ma non è possibile“.

Nonostante la giornalista comunichi con tante persone telefonicamente, “Gli unici ammessi in camera sparsi sul letto il termometro , il saturimetro, e varie medicine per ora blande, i sintomi ci sono ma non sono severi.Siamo solo al secondo giorno.

E….quella domanda che fa capolino dalla testa dolente…come può essere successo?“.

