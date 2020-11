A Verissimo viene ricordato il grande batterista Stefano D’Orazio attraverso le parole di uno dei suoi colleghi dei Pooh: Dodi Battaglia. Il chitarrista della band, intervistato da Silvia Toffanin, omaggia il grande amico e rivela: “Certe perdite non le puoi digerire“.

Dodi Battaglia: il ricordo di Stefano D’Orazio

La morte di Stefano D’Orazio è una ferita ancora aperta, anche e soprattutto per i membri dei Pooh che hanno fatto assieme a lui la storia della musica italiana. Una perdita difficile da digerire, complice il Covid-19 che ha deciso di portarselo via e lasciare così un doloroso vuoto nella vita dei suoi cari.

Tante le testimonianze d’affetto e i messaggi di cordoglio, così come il commosso ricordo dei Pooh. La scorsa domenica Red Canzian e Roby Facchinetti, ospiti di Mara Venier a Domenica In, hanno manifestato tutto il proprio dolore.

Oggi invece, ospite di Verissimo, è Dodi Battaglia a volerlo ricordare attraverso una serie di filmati, aneddoti e racconti.

“Il vero collante dei Pooh“

Dopo il suo ingresso nello studio di Verissimo, Dodi Battaglia inizia il suo racconto segnato dall’emozione: “Sia io che i miei amici e colleghi dobbiamo onorare il carattere di Stefano, credo che noi stiamo onorando la sua volontà nel portare un segnale di serenità, di amicizia e solidarietà.

Nell’onorare la sua memoria credo che facciamo del bene a lui, a noi, ai nostri fan, a chi ci vorrebbe nella nostra stanzetta a piangere. Ma bisogna pensare al futuro e andare avanti e, soprattutto, a onorare la sua memoria“. Poi, con un filo di commozione, aggiunge: “Credo che lui sia stato il vero collante dei Pooh perché, mentre all’interno del gruppo si pensava a fare nuovi testi e musiche, lui invece pensava alla gestione di tutte queste cose.

E credo che se i Pooh hanno avuto l’esito che hanno avuto in 50 anni, sapevo che potevo affidarmi a lui“.

Il dolore per una perdita importantissima

Il carattere spensierato e lo spirito goliardico di Stefanio D’Orazio vengono ricordati nella parole di Dodi Battaglia: “Con il suo carattere, con un sorriso così sa sdrammatizzare i momenti di tensione. I momenti brutti ci sono in ogni famiglia, lui con un sorriso e una pacca sulla spalla è sempre riuscito a vedere più in là di quello che era il problema“.

Il chitarrista della band racconta poi il momento in cui è venuto a conoscenza della terribile e inimmaginabile notizia: “Quando è arrivato il messaggio sono trasalito. Siamo abituati a vedere in tv che molti personaggi si ammalano e poi guariscono. È arrivata questa tranvata in testa inaspettata. Non l’ho ancora fatta mia, certe perdite non le puoi digerire, rimarrà per sempre un anello mancante delle mie amicizie“.

