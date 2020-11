Il Grande Fratello Vip perde un’altra pedina, costretta ad abbandonare il gioco nella puntata di questa sera. In lizza al televoto ci sono Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello, ma soltanto uno di loro è costretto a lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà.

Un nuovo televoto

Il gioco si fa sempre più agguerrito e il Grande Fratello Vip si vede costretto a dover dire addio a un nuovo concorrente. Il televoto, in occasione di questa puntata, vede al ballottaggio tre concorrenti che, nel bene e nel male, hanno saputo distinguersi: Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello.

Per l’attore essere in nomination non è una novità. Ma nonostante il giudizio a tratti poco lusinghiero dei suoi compagni di viaggio, ha sempre trovato manforte nel pubblico, che più volte l’ha premiato. Anche l’ex volto di Uomini e donne non è nuovo al televoto e, additato da molti come ‘comodino’, è stato più volte graziato dai telespettatori. Ma non c’è due senza tre, perché anche Dayane Mello ha già fatto esperienza del diabolico meccanismo delle nomination e anche questa volta è costretta a lottare. Non sembra però un problema per lei, considerando che negli ultimi giorni ha più volte tirato fuori gli artigli, soprattutto contro Elisabetta Gregoraci.

Il verdetto decisivo: fuori Massimiliano

Il primo verdetto della serata, annunciato da Alfonso Signorini, riguarda il primo concorrente ufficialmente salvo dal televoto. A scampare all’eliminazione è Dayane Mello, che rimane dunque nella Casa.

Ma il verdetto ufficiale è dietro l’angolo e vede ancora al ballottaggio Andrea e Massimiliano. Alfonso Signorini questa volta non legge il comunicato decisivo, ma il destino è scritto in una busta che Pierpaolo Pretelli, in salone davanti a tutti, è tenuto a leggere.

Dalla busta spunta il nome di Massimiliano, che è così costretto ad abbandonare definitivamente la Casa.

Il concorrente saluta tutti i suoi compagni di viaggio, prima di appropinquarsi alla Porta Rossa e lasciare per sempre le mura di Cinecittà.

