Samantha De Grenet colpita dal Covid-19: è lei stessa a rivelare tutto ai fan con un messaggio sul suo profilo Instagram, mentre il Coronavirus continua a fare paura e i numeri dell’emergenza sanitaria sembrano ancora lontani dall’essere confortanti.

Samantha De Grenet e il Coronavirus: la rivelazione ai fan

Samantha De Grenet è tra i tanti i volti noti che hanno contratto l’infezione da Coronavirus in questi difficili mesi di emergenza. La showgirl ha rivelato la sua storia ai fan, cristallizzando la sua esperienza in un lungo post su Instagram dopo la fase più cruda della malattia.

“Ora ve lo posso dire! Ormai avete imparato un po’ a conoscermi e sapete che non amo parlare delle mie cose fino a quando non le ho risolte ed in qualche modo superate (…). Ebbene, anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo covid…“.

La showgirl ha parlato di un faccia a faccia difficile con il virus, di “giornate faticose e complicate” a causa di diversi sintomi che le avrebbero fatto vivere “momenti di stati di ansia e paura“.

Le condizioni di Samantha De Grenet dopo il Covid-19

Come sta oggi Samantha De Grenet?

È lei stessa a rivelare le sue condizioni dopo il Coronavirus su Instagram: “Ho fatto il mio secondo tampone – ha scritto ai fan il 17 novembre – e per fortuna è negativo… non avete idea la gioia! Certo fisicamente non sono ancora al 100% e ne avrò ancora per un bel po’, almeno così mi dice chi ci è passato prima di me, ma sono felice di poter tornare a fare una passeggiata o andare a trovare con tutte le cautele del caso i miei genitori che non vedo da troppo tempo…“.

Nelle stesse ore in cui la De Grenet ha acceso un faro sulla sua esperienza, Gerry Scotti ha parlato al pubblico della sua storia di paziente Covid. Ora che il peggio può dirsi alle spalle ed è stato dimesso, il conduttore ha deciso di raccontare cos’è successo in ospedale durante il suo ricovero e cosa ha visto con i propri occhi.

