Elisabetta Gregoraci è sempre più al centro dell’attenzione nella Casa del Grande Fratello Vip. Non solo per le dinamiche di gioco, ma anche per continui botta e risposta con l’ex marito Flavio Briatore. Ultimo quello che vedrebbe l’imprenditore smentire le parole della showgirl, che aveva rivelato di aver ricevuto da lui una seconda proposta di matrimonio. Questa sera tutta la verità viene a galla.

Lo scoop di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci chiama, Flavio Briatore risponde. Continuano i botta e risposta a distanza fra la showgirl, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, e l’imprenditore.

L’ultimo, in ordine cronologico, ha a che vedere con una rivelazione di ‘Eli’: ai compagni di aggio, avrebbe confessato che, durante il lock-down primaverile vissuto in famiglia, Briatore le avrebbe fatto una seconda proposta di matrimonio.

Parole ulteriormente confermate nel corso della scorsa puntata, quando ha spiegato a tutta Italia la richiesta dell’ex marito. Richiesta però rispedita al mittente, poiché la Gregoraci ha declinato la proposta escludendo ogni ipotetico ritorno di fiamma.

Questa sera, nel nuovo appuntamento con il reality, la concorrente riceve la piccata risposta di Briatore.

La versione di Flavio Briatore

Alfonso Signorini mostra ai ‘Vipponi’ una clip che mostra l’intervista di Flavio Briatore rilasciata a Chi, settimanale diretto dal conduttore. “Attenzione: quella che ha detto Elisabetta è una fake news“, recita l’intervista, segno che l’imprenditore ha di fatto smentito la ex. E, di conseguenza, la sua confessione sulla presunta seconda proposta di matrimonio.

La replica della Gregoraci è secca: “Io ho detto la verità, ci sono più testimoni. Mi spiace che lui dica questo proprio perché anche lui ha confidato questa cosa a persone accanto a noi, ed era una cosa bella.

Se adesso lui ha vergogna di questa cosa, perché non vuole far vedere questa sua parte tenera, mi dispiace molto. Ma ti assicuro che ho detto la verità e che ci sono anche testimonianze. Chi lo sa sono amici, parenti, tutti“.

Colpo di scena: l’annuncio di Signorini

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo, perché lo stesso Alfonso Signorini le preannuncia un cambio di scenario sulla versione di Briatore: “Stamattina ho sentito Flavio, mi ha chiesto se volesse procedere sulla strada della smentita.

Mi ha detto che effettivamente hai ragione. Mi ha detto che, in lock-down, siccome nessuno dei due aveva una storia e vi volevate ancora bene, avevate preso in considerazione di rimettervi insieme, Ma mi ha detto che era una cosa buttata così. Ma ha detto che è d’accordo con te che, anche se vi volete bene, non tornerete più insieme“.

Elisabetta Gregoraci è sollevata dal fatto che l’ex marito abbia smentito le sue stesse parole, per poi confermare che tra i due non ci sarà alcun ritorno di fiamma: “Sì, questa è la verità. Ma non può succedere che torneremo insieme, ci sono stati errori commessi da entrambi.

I miei sono stati che ho sottovalutato tutta la situazione, ero troppo giovane, e non mi sono resa conto di cosa andavo incontro. Il fatto di aver saltato tutta una tappa della mia età, alla fine mi pesava. Era un uomo con le grandi responsabilità, io sono sempre stata accanto a lui e quando stai con un uomo così, devi accettare certe cose. Mi è mancata la leggerezza e alla lunga mi pesava come un week-end con un’amica o un aperitivo“.

