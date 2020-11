Sabato 21 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda la finale di Ballando con le Stelle mentre su Canale 5 sarà trasmessa la semifinale di Tu Si Que Vales. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Questa stagione, definita più volte ‘maledetta’ dalla stessa Milly Carlucci, è giunta al termine nonostante l’infinita sequela di intoppi. Dopo gli svenimenti in diretta, gli infortuni, le operazioni d’urgenza e i positivi al Covid-19, l’ultima coppia a rischiare l’estromissione dalla gara è quella formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

Il ballerino si è sentito male domenica scorsa e, dopo 2 tamponi negativi, il 3º è risultato positivo al Coronavirus.

Su Rai 2, una serata dedicata alle serie tv più amate. A partire dalle 21.05, in 1ª visione Rai, sarà trasmessa la puntata A prova di bomba del telefilm S.W.A.T.. A seguire, un episodio della 15ª stagione di Criminal Minds e, alle 22.40, Immunità diplomatica, dalla 4ª stagione di Bull.

Su Rai 3, la serata sarà in compagnia del programma Sapiens – Un solo pianeta. Anche questa sera Mario Tozzi ci porrà una serie di domande e riflessioni sull’uomo, sulla natura, sulla terra e sul futuro della nostra specie.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo. Il 3º capitolo della Bourne saga vedrà l’agente assetato di vendetta per la scomparsa della sua compagna.

Su Canale 5 arriva la semifinale di Tu Si Que Vales.

Chi saranno i finalisti della 7ª edizione?

Italia 1 propone il film Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio, un film a metà tra prequel e sin-off della pellicola proposta la scorsa settimana Biancaneve e il Cacciatore.

Gli altri

Su La7 va in onda Il ponte sul fiume Kwai, pellicola del 1957 vincitrice di 7 Oscar, 3 Golden Globe e un David di Donatello.

In occasione del 40esimo anniversario della tragedia dell’Irpinia, su Rai 5 va in onda, alle 21.15, Il Fulmine nella terra, il sisma del 1980 raccontato da Teatro dell’Osso e Giffoni Experience.

Su Iris la serata comincia con la comicità di Checco Zalone e il suo Che bella giornata. A seguire Il vigile, la commedia di Luigi Zampa del 1960 con Alberto Sordi e Vittorio De Sica.

