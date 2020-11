Venerdì 20 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 una nuova puntata di Tale e Quale Show, su Canale 5 una nuova puntata in diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

La scorsa puntata, nuovamente diretta da Carlo Conti in collegamento da casa, vede in testa alla classifica Lidia Schillaci. Questa sera l’attesissimo nuovo appuntamento con Tale e Qual Show su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Su Rai 2 vanno in onda 2 nuove puntate del telefilm The Rookie intitolate Sotto copertura e Lezioni di vita.

A seguire Rai Documentari presenta 1938 – Diversi, una raccolta di interventi, testimonianze e letture per ricordare la vergogna del Manifesto della Razza, il documento che è stato la base dell’ideologia razziale dell’Italia fascista.

Rai 3 propone il talk show di approfondimento giornalistico Titolo V. Questa sera i conduttori Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti sottoporranno ai loro ospiti la domanda delle domande: “Le zone rosse funzionano?”.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Alessandra Visero e Gianluigi Nuzzi.

Anche questa sera si cercherà di far chiarezza sui casi irrisolti e i gialli di ieri e di oggi della cronaca italiana.

Alfonso signorini conduce una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 a partire della 21.45. Nel corso della scorsa puntata si è assistito all’ingresso a sorpresa di Giacomo Urtis, meglio noto come il chirurgo dei Vip. Pare che non si tratti di un concorrente ufficiale e che la sua permanenza nella casa sarà piuttosto breve, giusto il tempo per compiere una missione speciale.

La ‘neo Vippona’ Selvaggia Roma sta continuando ad innescare scintille tra le 4 mura di Cinecittà. Dopo gli attacchi a Enock chi sarà il suo prossimo bersaglio?

Il venerdì sera su Italia 1 è dedicato alle scoperte e ai misteri del nostro pianeta con Freedom – Oltre il confine. Questa sera Roberto Giacobbo ci porterà in Irlanda per vedere un luogo che potrebbe essere legato al mito della città di Atlantide.

Per gli appassionati di cinema

Iris trasmetterà in 1ª serata La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.

Il film che ha consacrato Toni Servillo si è aggiudicato nel 2014 un Oscar, un Golden Globe e ben 9 statuette ai David di Donatello. A seguire Amarcord di Federico Fellini. La pellicola del 1973 ebbe così tanto successo che l’espressione romagnola “A m’arcord” (che significa “io mi ricordo”) divenne un neologismo della lingua italiana col significato di “rievocazione in chiave nostalgica”.

Approfondisci

Scopri chi è stato eliminato nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci potrebbe tornare insieme a Flavio Briatore? Ecco la sua risposta

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP