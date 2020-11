Orietta Berti e suo marito Osvaldo Paterlini sono tra le coppie più belle e durature mai viste in televisione. Il loro matrimonio è tanto solido quanto pieno di divertenti sorprese. Purtroppo però, recentemente, la coppia ha dovuto rinunciare ad una parte integrante della loro relazione.

Una longeva storia d’amore

La cantante è stata ospite di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. In quell’occasione si è molto aperta riguardo il suo rapporto con Osvaldo, ripercorrendo la loro storia sino ad oggi.

Che il loro amore fosse indistruttibile si era capito già dal fatto che lei avesse rifiutato ben tre uomini per lui, e nell’intervista dalla Bortone ha ribadito la sua grande importanza.

“Lui è la mia colonna”, ha rivelato Orietta Berti durante il programma, poco prima di raccontare come si siano conosciuti.

Galeotto tra i due è stato niente di meno che il caffè: “Lui mi ha detto che non gli piaceva il caffè ma io gli ho detto che gli avrei dato anche un cioccolatino squisito. La settimana dopo ha accettato e mi ha portato in dono il formaggio”.

La cantante spiega che “prima si usava così, portare in dono un alimento“.

I problemi di salute di Osvaldo

Da allora Osvaldo Paterlini è sempre stato al fianco di Orietta Berti. I due hanno trascorso la quarantena insieme senza troppi problemi, ma la cantante ha rivelato ad Oggi è un altro giorno che qualcosa nel loro rapporto è cambiato.

“Ha fatto 9 operazioni agli occhi, è ancora autosufficiente ma spesso gli fanno male gli occhi”, ha dichiarato Orietta Berti. Proprio per questo motivo, purtroppo, il marito non sarebbe più in grado di seguirla nei suoi numerosi tour.

Fortunatamente, però, l’assenza dell’uomo è stata immediatamente colmata dal figlio Otis. Adesso è lui a seguire la madre in lungo e in largo per lo Stivale.

