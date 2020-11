Cosa ci aspetta questa sera in tv? Per iniziare la settimana Rai 1 propone 2 nuovi episodi della fiction Rai iniziata ieri Vite in fuga. Mediaset invece ci intratterrà con una nuova diretta dalla casa dei ‘Vipponi’ di Cinecittà. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

3º e 4º episodio della nuova fiction di Rai 1 Vite in fuga che ha esordito ieri sera con le prime 2 puntate. Tra gli interpreti principali della serie che racconta le vicende della famiglia Caruana ci sono Claudio Gioè e Anna Valle.

Su Rai 2 va in onda Assassin’s Creed, la trasposizione cinematografica del celebre videogioco.

La squadra di Report questa sera ci proporrà un’inchiesta sul Milan e sulla coltre di nebbia che rende difficile capire chi siano i veri proprietari della squadra. Nella stessa puntata si parlerà anche della situazione dei vigili urbani a Roma. Sempre su Rai 3, a partire dalle 23.15, andrà in onda Il Terremoto – Irpinia 1980. A 40 anni dal terremoto dell’Irpinia, un docufilm che ripercorre i momenti prima e dopo il sisma attraverso le testimonianze dirette di coloro che vissero la tragedia.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 il lunedì è dedicato al programma di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica.

La settimana comincia con una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. Ormai è ufficiale: il programma sarà prolungato fino a febbraio 2021. Nella casa intanto continuano le tensioni. Quelle che coinvolgono Elisabetta Gregoraci, Selvaggia Roma e Pierpaolo Petrelli sono sfociate in vere e proprie liti. Adesso pare che tra il velino e l’ex ‘signora Briatore’ sia tutto finito anche il GF Vip ci ha insegnato che dietro ogni cosa si possono nascondere delle sorprese.

Intanto Enock crolla e si sfoga con Andrea Zelletta dopo le accuse di Selvaggia rispetto al presunto bacio e ai messaggi compromettenti che avrebbe ricevuto da parte del fratello di Mario Balotelli. Cosa succederà nella puntata di stasera?

Su Italia 1 va in onda il film Logan – The Wolverine. Hugh Jackman, nuovamente nei panni del mutante dallo scheletro d’adamantio, è un supereroe decaduto che vive a El Paso.

Siamo nel 2029, i suoi poteri non sono più quelli di una volta e conduce una vita da emarginato. Quando però una donna messicana gli presenta una bambina misteriosa di nome Laura, tutto cambia. La pellicola è la prima tratta da un fumetto a ricevere una nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

