La finale di Ballando con le Stelle ha lasciato una lunga scia di polemica. Dopo il trionfo di Gilles Rocca e della ballerina Lucrezia Lando, si è molto discusso delle reazioni avute da Elisa Isoardi, Raimondo Todaro e qualche altro concorrente. Tra loro, anche Paolo Conticini, che si è levato qualche sassolino dalla scarpa e l’ha scagliato proprio in direzione della coppia che ha fatto sognare i fan del programma.

Conticini accusa la Isoardi e Todaro

Il primo atto di questa querelle a sipario chiuso, a in onda da Mara Venier.

Qui è stato ospite Paolo Conticini, secondo classificato assieme a Veera Kinnunen, che ha lanciato qualche frecciata difficile da mal interpretare. “Sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d’amore o cose così, nessuno scoop” è la frase che rappresenta il pomo della discordia. In molti, infatti, hanno letto qui un attacco a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, su cui da mesi si specula su un loro presunto rapporto amoroso.

Così l’ha letta anche il diretto interessato, che con un video su Instagram ha replicato a Conticini. Lui, dal canto suo, ha provato a tamponare il tutto pubblicando una foto assieme alla Isoardi e dicendo nei commenti che “Io non ce l’ho mai avuta con nessuno, è lui che deve chiarire con me” ma, ormai, la frittata era fatta.

Paolo Conticini e Elisa Isoardi su Instagram

Raimondo Todaro furente: “Tira fuori le pa**e“

In un video sul suo profilo, il ballerino Raimondo Todaro ha informato i fan della frattura all’alluce del piede destro che lo costringerà a non ballare per un mese. Quindi, è tornato su quello che lui definisce “un patatrac“.

Todaro ha ripreso le parole di Conticini, “dice che noi abbiamo fatto finta di essere innamorati“, per contestarle duramente: “Mi dispiace profondamente, vuol dire passare per una persona poco onesta che in assoluto mi dà più fastidio la mondo. Non ci sto, ho detto la verità: io e Elisa fino a ieri non ci eravamo mai visti fuori dagli studi“.

Inutile per lui la replica di Conticini: “ha detto che non era riferito a noi, ci nascondiamo dietro a un dito, hai 50 anni tira fuori le palle, assumiti le tue responsabilità delle cose che dici“.

Todaro se la prende poi con le dichiarazioni su sue presunte lamentele sulla giuria e i voti finali, non nascondendo di aver rosicato parecchio: “Perchè sono uno sportivo e cerchiamo sempre di vincere“.

Il secondo video messaggio di Raimondo Todaro

Non è finita qui. Poche ore fa infatti Todaro ha pubblicato un nuovo video in cui replica a nuove dichiarazioni di Conticini rilasciate a La Vita in Diretta, in cui sottolinea ancora come non si riferisse a loro, ma al suo rapporto con Veera.

Todaro si decide quindi a sotterrare l’ascia di guerra: “Abbraccio Paolo, con il quale ho girato tanti anni fa ‘Provaci ancora prof’. C’è stata un’incomprensione“.

Questione chiusa? Sì e no. Perchè anche in questo nuovo video Todaro lancia un messaggio alla giuria e in particolare a Ivan Zazzaroni: “Non ho nulla contro Ivan ma non mi è tanto piaciuto quel confabulare prima. A maggior ragione che avete parlato tra di voi, ma cioè almeno un voto…L’avete dato pure a Costantino della Gherardesca che non è proprio Nureyev, pure lui lo sa.

Ma va bene così, non è un problema caro ivan: l’anno prossimo ci sarà il secondo tempo“. La sfida è lanciata.

