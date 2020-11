Momenti di grande emozione per Rosalinda Celentano, commossa per una dolcissima sorpresa: “Non me l’aspettavo“. Così la figlia del Molleggiato e di Claudia Mori ha commentato il regalo recapitato per lei negli studi di Da noi… a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini.

Rosalinda Celentano, sorpresa in studio a Da noi… a ruota libera

Fresca di avventura a Ballando con le Stelle, show di Milly Carlucci che l’ha vista concorrente in coppia con Tinna Hoffmann, Rosalinda Celentano è stata ospite di Da noi… a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini sulla rete ammiraglia Rai.

La figlia di Adriano Celentano si è raccontata davanti alle telecamere, affondando lo sguardo nel suo percorso personale e professionale prima di ricevere una sorpresa inaspettata attraverso la redazione della trasmissione.

La lettera di Claudia Mori

In studio, la conduttrice ha dato voce a una lettera della madre, Claudia Mori, in cui sono condensati i lineamenti di una parte importante della sua storia.

“Rosalinda, sin da bambina, rivelava una personalità straordinaria, eclettica, meravigliosa. Eravamo tutti rapiti dal suo modo di fare perché, tra le sue doti, c’era anche la grande simpatia, l’originalità, e la dolcezza.

Anche se ha sempre rivelato, per fortuna, un carattere forte. Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata come tutti gli esseri umani“.

La figlia di Adriano Celentano commossa

La lettera di Claudia Mori ha colto di sorpresa Rosalinda Celentano, visibilmente toccata dalle parole della madre. “Non me l’aspettavo“, ha commentato commossa ai microfoni del programma di Rai 1, ringraziandola per il dolce pensiero.

“La ringrazio, grazie davvero“, ha concluso, prima di congedarsi con uno dei suoi più radiosi sorrisi. Importante il commento di Francesca Fialdini a margine dell’intervista: “Io vi auguro – ha detto rivolgendosi al pubblico – di conoscere persone così sulla vostra strada, perché sono personalità potenti, ti investono con una grande energia“.

Approfondisci

TUTTO SU ROSALINDA CELENTANO

Rosalinda Celentano: il racconto sul tumore

“Esiste il mal di vivere”: il dolore di Rosalinda Celentano