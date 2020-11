È un periodo difficile per Valeria Marini, che ha rivelato pochi giorni fa un fatto spiacevole in cui è incappata la madre. La signora Gianna, infatti, è stata vittima di una truffa del valore di 300.000 euro. Oggi, a Verissimo, la showgirl spiega: “Ha creduto a questa persona, ma erano investimenti finti“.

Valeria Marini: è un periodo nero

Valeria Marini è finita recentemente nel vortice della cronaca per alcuni spiacevoli episodi che l’hanno vista coinvolta, direttamente e indirettamente. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia diffusa in diretta nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso: la showgirl ha diffidato l’ex fidanzato Gianluigi Martino e Emanuela Tittocchia.

La diffida è stata letta dalla conduttrice di fronte ai suoi ospiti, rimasti esterrefatti. La relazione tra Valeria e Gianluigi, che già quest’estate ha mostrato segnali di crisi, è tramontata dopo poco tempo e la causa potrebbe essere proprio la presenza della Tittocchia. Un triangolo amoroso piuttosto misterioso che, alla fine, ha portato a una diffida fortemente voluta dall’ex ragazza del Bagaglino.

Ma Valeria Marini ha dovuto anche fare i conti con un fatto ben più grave.

La madre, Gianna Orrù, è stata vittima di una truffa del valore di 300.000 euro. A Verissimo, nella puntata di quest’oggi, il suo sfogo.

Il raggiro subito dalla madre: “Investimenti finti“

Valeria Marini racconta le difficoltà vissute dalla madre per la truffa subita: “Speravo trovasse la forza di denunciare perché nessuno di noi poteva parlarne, neanche io al posto suo. Adesso pian piano lei è riuscita a risalire la china. Tante persone subiscono imbrogli, truffe e si trovano senza soldi, senza neanche la possibilità di difendersi perché non possono chiamare un avvocato“.

E spiega, senza fare il nome, chi è stato a perpetrare il raggiro ai danni di mamma Gianna: “Una persona che si è avvicinata a lei. Lei collabora con me sul lavoro, le ha fatto fare degli investimenti finti, erano comunque i suoi soldi e i suoi risparmi. Erano soldi di lavoro. Ha creduto a questa persona, si è fidata, invece erano investimenti finti. Le ha portato via tutti i soldi e ha allontanato tutte le persone, in primis me“.

Anche Valeria Marini vittima di truffa in passato

La showgirl spiega che la vicenda non si è consumata nel giro di pochi giorni, ma è venuta a galla dopo mesi, addirittura anni: “È stata una vicenda durata due anni e mezzo, io l’ho saputo dopo un anno e mezzo.

La mamma non mi parlava più, e non me ne parlava. Quando l’ho saputo, le dissi che secondo me era un imbroglio ma questa storia è durata un anno. Per me è stata pesante, però per lei è stata veramente tosta. Credo che la giustizia esista e se uno denuncia, magari bisogna aspettare tempo però riesci a riprendere le tue forse e sicurezze e poi quello che hai perso“.

E aggiunge: “Imbrogli e truffe sono una forma di violenza, ti tolgono le forze. Ci sono ancora indagini in corso, però sono felice perché l’appello che ho fatto era più un appello per riavvicinarmi a lei e per cercare di esserle d’aiuto. Non pensavo che in tempi così brevi sarebbe uscito tutto fuori“.

Anche la stessa Valeria è stata vittima di raggiri in passato, come rivela a Silvia Toffanin: “Anche io in passato son stata truffata e ho denunciato. La mia era simile a quella di mia mamma, ancora peggio forse.

In quel caso mi hanno aiutato gli avvocati, la mia famiglia, mia madre, mio fratello“.

Il video-messaggio di mamma Gianna

Dopo la tempesta, per Valeria Marini è tempo ora di assaporare il gusto della rinascita. Per la soubrette c’è una sorpresa speciale, con mamma Gianna che ha fatto recapitare alla produzione di Verissimo un video-messaggio a lei dedicato: “Grazie per quello che stai facendo per me. Ho dovuto affrontare un periodo durissimo. L’ho affrontato e superato anche grazie alla tua costante presenza nella mia vita. La guerra è quasi vinta, per questo devo dire grazie soprattutto a te che mi sei sempre stata vicina.

Sai che ti voglio bene e non ho bisogno di dirtelo“.

Commossa, la Marini risponde alle bellissime parole della madre: “Sono molto felice di questo e di condividerlo qui. Lei davvero si merita la rivincita, ha sofferto molto e questo deve essere un messaggio per tutte le persone che subiscono, che magari sono da sole e non si possono difendere“.

