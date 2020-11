Cantante, autore di testi di canzoni per Mina, Celentano, Orietta Berti, Rita Pavone, Califano, Patty Pravo e molti altri, carismatico personaggio televisivo, Cristiano Malgioglio è pronto a tornare nella casa del Grande Fratello. La sua è una carriera ricca di successi, così come di amori misteriosi che hanno alimentato il mito attorno a “Tacco d’Oro”.

La carriera di Malgioglio: dalla Sicilia all’Ariston

Cristiano Malgioglio nasce il 23 aprile 1945 a Ramacca, in Sicilia. Dopo essersi diplomato in ragioneria, lascia la sua terra per trasferirsi a Genova, dove vive la sorella.

Qui lavora nello smistamento alle Poste. In quegli anni Genova è centro nevralgico del cantautorato e la città lo avvicina a figure del calibro di Gino Paoli, Luigi Tenco e, soprattutto, Fabrizio De Andrè. Quest’ultimo lo porta con sé a Milano e lo mette in contatto con un’importante casa discografica. Per “sdebitarsi”, come ha raccontato Malgioglio a Raffaella Carrà, presenta all’amico De Andrè la futura moglie, Dori Ghezzi.

Gli anni settanta sono floridi per il paroliere: nel 1974 vince, come autore, il Festival di Sanremo con il brano Ciao cara come stai?

interpretato da Iva Zanicchi. Il suo rapporto con Sanremo si rinvigorisce proprio con l’edizione 2020, che segna il ritorno di Malgioglio all’Ariston con un brano scritto per Al Bano e Romina Power. Raccogli l’attimo. Particolarmente d’impatto è poi l’uscita, nel 1979, dell’album Sbucciami, il cui omonimo singolo, un gioco di doppi sensi, diventa un brano cult e contribuisce a creare la cifra stilistica di molti altri suoi grandi successi.

La vita in tv di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio approda sul piccolo schermo solo negli anni 2000, come spalla di Massimo Giletti nel programma Casa Raiuno.

Nel 2007 ottiene grande successo partecipando al reality l’Isola dei famosi, condotto da Simona Ventura. Nel 2008 è sempre la Ventura a volerlo prima a Quelli che il calcio, poi per selezionare giovani talenti a X Factor, dove scopre Giusy Ferreri. Nel 2012 è nuovamente naufrago all‘Isola dei Famosi ma dopo nemmeno un mese decide di ritirarsi a seguito di un insulto rivoltogli da Mariano Apicella.

L’approdo al Grande Fratello

Nel 2010 comincia la sua avventura al Grande Fratello. Da settembre a dicembre è chiamato come opinionista insieme a Claudio Amendola, della quattordicesima edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi.



Ci vogliono altri 7 anni per vedere Cristiano Malgioglio come concorrente nella seconda edizione del Grande Fratello VIP, diventando uno dei protagonisti indiscussi. Grazie alla partecipazione al reality, il suo brano O maior golpe do mundo (Mi sono innamorato di tuo marito) entra nella top 50 dei singoli più scaricati su iTunes e il videoclip oltrepassa venti milioni di visualizzazioni su YouTube.

Cristiano Malgioglio e i suoi giovani fidanzati

L’amato paroliere, così esuberante sugli schermi televisivi non ama far parlare del suo privato. Nel 2017, ha però rivelato agli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip (e non solo) di avere una storia da 12 anni.

Il misterioso “lui” sarebbe dublinese, incontrato in un luogo abbastanza particolare.“Ho incontrato l’amore della mia vita in un supermercato, comprando degli yogurt. Ero con i miei amici a Dublino – ha raccontato – Ho preso le cose di corsa al supermercato perché loro mi stavano aspettando in taxi e a un certo punto sbatto con il carrello contro di lui. Me ne ha detto di tutti i colori in inglese, io non ho capito niente“. Fulminato da questo incontro, Malgioglio sarebbe rimasto a Dublino invece di tornare in Italia con i suoi amici.

Del fidanzato irlandese si sa poco, solo l’età – 37 anni in meno di Cristiano – e che non è intenzionato a presentarsi agli schermi televisivi.

Una storia, la loro, che sarebbe però già finita: a maggio 2020, Malgioglio ha racconato a Chi la fine della storia con l’ormai ex fidanzato dublinese. Allo stesso tempo, ha “presentato” la nuova fiamma, un nutrizionista 38enne turco. Il nuovo amore del cantante “gestisce una palestra nel cuore di Istanbul“.

Chi è il nuovo fidanzato turco di Malgioglio

Sull’argomento, Malgioglio si è lasciato andare e confessato come si sono conosciuti: “Eravamo nei pressi di piazza Taksim.

Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa“. A separarli sono 2000 chilometri di distanza, “ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi” ha detto Cristiano. Anche in questo caso, le notizie sono limitate: nessun nome, nessuna foto.

Nessun coming-out per “tacco d’oro”

Stravagante, con l’iconico ciuffo biondo (che pare essere un errore di percorso diventato poi marchio di fabbria) il celebre paroliere ha lavorato anche per Mina.

Proprio la cantante lo avrebbe rinominato “tacco d’oro” per via del suo eccentrico modo di vestire.

Tacco d’oro Malgioglio ha rivelato di non ha mai sentito la necessità di fare coming-out, anche se al contempo ha ammesso un amore platonico per l’attrice Maria Schneider. Quando il settimanale Chi ha fatto notare al cantante di non aver mai dichiarato esplicitamente la sua sessualità, Malgioglio ha risposto “Ma la gente mica ha il cotone sugli occhi“.

