Venerdì 4 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? La battaglia degli ascolti tra il servizio pubblico e Mediaset questa sera vedrà sul ring 2 pesi massimi. Rai 1 schiera il talent condotto da Antonella Clerici The Voice Senior. Su Canale 5 torna il doppio appuntamento con il GF Vip. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dopo il successo della prima puntata, che ha conquistato quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori, su Rai 1 va in onda la 2ª puntata del talent over 60 The Voice Senior.

Per Antonella Clerici, che ha definito il boom di ascolti dell’esordio un successo inaspettato, la serata verrà ‘disturbata’ dal ritorno del Grande Fratello Vip. Sarà battaglia a colpi di share!

Su Rai 2 va in onda un episodio del telefilm S.W.A.T. intitolato Uno di noi. Alle 22.05 Appuntamento al buio, una nuova puntata della serie Criminal Minds.

A pochi giorni dal Dpcm, siamo tutti in attesa di capire come verrà sciolto il nodo degli spostamenti tra comuni e regioni. Di questo si parlerà questa sera, in una nuova puntata del talk show Titolo V.

Dalle 21.20 su Rai 3.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Alessandra Visero e Gianluigi Nuzzi. Anche questa sera si cercherà di far chiarezza sui casi irrisolti e i gialli di ieri e di oggi della cronaca italiana.

Prima sarebbe dovuto andare in onda una sola volta a settimana, poi 2, poi nuovamente una ed infine il prolungamento fino a febbraio. Pensavamo che fosse finita e invece no: le sorprese, al GF VIP 2020, non finiscono mai.

Forse per placare gli animi dei concorrenti, forse per continuare a cavalcare l’onda del successo o, più probabilmente, per contrastare la popolarità di The Voice Senior, il Grande Fratello Vip torna in diretta anche il venerdì sera, sempre su Canale 5. Alfonso Signorini dovrà destreggiarsi tra liti tra coinquiline sempre più accese, nuovi ingressi, possibili abbandoni e “Uragano Malgioglio” che, a poche ore dal suo ingresso trionfale sarebbe già in odore di squalifica.

Su Italia 1 la serata sarà in compagnia di Freedom – Oltre il confine.

Questa sera Roberto Giacobbo ed il suo team faranno tappa a Padova per scoprire le meraviglie di Palazzo Bo. Continuerà la visita al Museo dell’Impossibile e conosceremo la storia della prima donna laureata.

Gli altri

Su La7 Diego Bianchi conduce Propaganda Live in compagnia degli ospiti fissi ZeroCalcare, Marco Damilano, Paolo Calata e molti altri.

Su Rai Movie va in onda La battaglia dei sessi. Il film, con Emma Stone e Steve Carell, racconta il leggendario incontro sportivo del 1973 tra la campionessa di tennis Billie Jean King e lo sfidante Bobby Riggs, passato alla storia proprio come ‘la battaglia dei sessi’.

Su Iris, per il ciclo Nel segno di Clint, vanno in onda i film di Clint Eastwood Gran Torino e Scommessa con la morte.

Su Real Time siamo giunti alla finale di Bake Off. Questa sera scopriremo chi è il pasticcere amatoriale migliore d’Italia.

