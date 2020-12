Sinisa Mihajlovic, il 13 luglio 2019, ha annunciato, tramite conferenza stampa, di essere malato di leucemia. Ora che è guarito, vuole raccontare come la malattia lo abbia cambiato.

Il primo figlio di Mihajlovic

In una lunga intervista concessa a Oggi, l’allenatore del Bologna parla del suo primogenito Marko. Nel 1992, Mihajlovic è stato acquistato dalla Roma e proprio nella capitale avrebbe conosciuto Giovanna Bagordo, dalla cui relazione è nato il suo primogenito, Marko: “Marko è mio figlio, l’ho riconosciuto, mantenuto, ma non l’ho cresciuto io. Non lo sento da un anno.

Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Mi ha chiamato, non ho risposto. Lo chiamerò io quando sarò pronto. Se qualcuno mi delude, mi serve tempo“, ha raccontato Mihajlovic.

La famiglia durante la leucemia

“Io non sono uno di quelli per cui è importante partecipare, io sono uno di quelli per cui è importante vincere. Perciò l’ho affrontata dall’inizio contatta la mia voglia di vivere, sapendo di poterla vincere“, così dice Sinisa Mihajlovic nello studio di Domenica in. Parla con la Venier di come ha scoperto della leucemia, ma soprattutto di quanto la sua numerosa famiglia lo abbia salvato.

Sposato dal 2005 con Arianna Rapaccioni, conosciuta nel 1995, con cui ha avuto cinque figli: Viktorija (23 anni), Virginia (22), Miroslav (20), Dusan (18), Nikolas (13). È proprio la moglie che in un’intervista con Mara Venier afferma come la malattia li abbia uniti ancora di più come famiglia: “Sono stati dei momenti difficili ma li abbiamo affrontati con tanta forza“.

Quando si chiede all’ex calciatore che tipo di padre sia risponde ad Oggi: “Con i miei figli sono affettuosissimo.

Anche perché io so cosa vuol dire avere dei genitori che non ti abbracciano“. E sulla moglie: “Ho incontrato Arianna e la prima cosa che ho pensato quando l’ho vista è stata: “Chissà come sarebbero belli i nostri figli”. Sono perfino andato a chiedere la mano a suo padre, come si faceva una volta“, rivela romanticamente.

Approfondisci

Sinisa Mihajlovic torna in ospedale: deve fare una terapia antivirale

Mihajlovic è stato dimesso: le sue condizioni di salute