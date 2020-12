Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, uno dei volti più noti del partito di Silvio Berlusconi, sarebbe ricoverata in ospedale. L’onorevole, secondo le fonti, soffrirebbe di una polmonite, ma non sarebbe affetta da coronavirus. Mara Carfagna è sotto osservazione da mercoledì.

Mara Carfagna ricoverata per una polmonite

L’onorevole Mara Carfagna, come rivelano fonti di Forza Italia, si troverebbe in un ospedale romano per controlli, a causa di una polmonite. La deputata non sarebbe affetta da coronavirus e le sue condizioni sarebbero buone.

Mara Carfagna si è sottoposta a tampone per il Covid-19 un paio di settimane fa, a causa di un contatto con una persona risultata positiva.

Un mese fa la nascita della figlia

Lo scorso 26 ottobre, Mara Carfagna ha dato alla luce la primogenita Vittoria, avuta insieme al compagno Alessandro Ruben. La deputata, 44 anni, ha comunicato la sua gravidanza durante il lockdown, descrivendola come “una grande gioia ma anche una grande preoccupazione“.

Mara Carfagna: chi è la deputata di Forza Italia

Mara Carfagna ha un passato nello spettacolo, prima di iniziare la sua carriera politica.

Ex modella, ha partecipato a Miss Italia, per poi prendere parte a Domenica In insieme a Fabrizio Frizzi tra il 1997 e il 1998 e a Piazza Grande a fianco di Giancarlo Magalli nei primi anni 2000. Laureata in Giurisprudenza a Salerno con il massimo dei voti, entra in Parlamento nel 2006 con Forza Italia, diventando Segretario della Commissione Affari Costituzionali.

All’interno del partito Mara Carfagna ha sempre avuto un ruolo attivo e di rilievo. È stata promotrice di diverse leggi, come quella che ha introdotto il reato di stalking, diventando ministra per le Pari Opportunità nel 2008.

Durante il suo mandato ha perorato diverse cause, principalmente contro la violenza sulle donne e contro l’omofobia. Vicepresidente della Camera dal 2018, a lei fa capo la corrente interna di Forza Italia “Voce Libera”, ala progressista del centro-destra.