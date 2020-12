Il nome di Maria De Filippi, oggi, è inscindibilmente legato all’uomo con cui ha condiviso buona parte della sua vita: Maurizio Costanzo. Difficile pensare ad un altro binomio più iconico per la televisione italiana: la Regina degli Ascolti e il Re dei Salotti, insieme dal 1990. Tuttavia, molto prima di Costanzo il cuore di Maria era per un altro uomo e lo ha rivelato la stessa conduttrice di Amici.

La storia al liceo di Maria De Filippi

La particolare cornice per la rivelazione, è una chiacchierata con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e giornalista per Libero.

Proprio dalle pagine del quotidiano ha condiviso una telefonata fatta con l’amica De Filippi, conosciuta sin dall’infanzia. I due, racconta Alessi, sono cresciuti nelle stesse zone dell’Oltrepò Pavese e per lui la Regina degli Ascolti è ancora ricordata come “la Tata”. Durante la chiacchierata, Alessi le ha detto: “sai che io di quei tempi ho uno scoop pazzesco su di te?“.

Il riferimento è ad una tresca amorosa che la De Filippi ha avuto ai tempi del liceo assieme a Riccardo Ravizza, figlio dell’imprenditore Giuliano, noto per essere l’inventore del prêt-à-porter nella pellicceria e per un rapimento di 3 mesi da parte dell’ndrangheta calabrese nel 1981.

“È vero – ha confermato la De Filippi – cavolo se me lo ricordo, ero innamorata pazza, la sua poi era una famiglia stupenda“.

Maria De Filippi racconta il primo bacio

Aperto il baule dei ricordi, la moglie di Maurizio Costanzo si è lasciata andare e ha rievocato i classici “bei tempi andati”. Ad Alessi, ha infatti rivelato: “Mi ricordo ancora il nostro bacio“, che per il quotidiano Libero sarebbe stato il primo, come da titolo dell’improvvisata intervista-rivelazione.

“Eravamo partiti in gita con la scuola per andare a sciare quattro giorni a Molveno, in Trentino, tutti in pullman” ha continuato la De Filippi. Il giovane Ravizza veniva preso in giro perchè stava male sul pullman, ma “Quella volta stava bene” ha aggiunto la conduttrice, che ha definito quel bacio sul pullman una vera “tenerezza“.

Come è finita tra Maria De Filippi e Ravizza

La storia di uno dei primi amori di Maria prosegue: che non sia stato l’uomo della sua vita lo dimostra la pluri-decennale relazione con Costanzo, ma è comunque interessante il racconto di come è finita quella storiella giovanile.

“Mi ha mollata lui – ha rivelato Maria – Ci sono rimasta malissimo“. Alessi la stuzzica con un giochino sui se e i ma: “Saresti diventata una stilista come sua sorella“, dice il giornalista, “Non è detto, magari sarei stata comunque felice” è la replica della conduttrice. Una vita completamente diversa, che forse avrebbe privato lo spettacolo italiano della sua Regina.

